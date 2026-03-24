El impacto del conflicto en Medio Oriente: el plástico sube 25% y tensiona toda la cadena productiva

Una industria proveedora de plásticos destinada a fabricantes de envases de polietileno, bolsas de arranque y de consorcio aplicó desde esta semana un incremento del 25% en sus listas de precios, en respuesta directa al encarecimiento de las materias primas impulsado por el conflicto en Medio Oriente.

Se trata de un ajuste significativo no solo por su magnitud, sino también por su velocidad: es el segundo aumento del 25% en apenas una semana, aplicado los días 16 y 23 de marzo, según consta en el comunicado oficial de la firma.

El documento también anticipa que, a partir del 1 de abril, debería sumarse un 2,9% adicional correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque la empresa dejó abierta la posibilidad de revisar esta decisión hacia fin de mes, en función de la dinámica inflacionaria que impacta sobre sus costos de producción.

El rol estratégico de Medio Oriente en la economía global

El trasfondo de esta escalada remite a un factor estructural: Medio Oriente es un proveedor clave de petroquímicos, fertilizantes y metales como el aluminio, todos insumos profundamente integrados en las redes globales de producción.

Según un análisis de Morgan Stanley, los efectos secundarios del conflicto amenazan:

Las cadenas de suministro globales

Los flujos comerciales internacionales

La producción industrial a gran escala

El banco advierte que miles de millones de dólares en comercio están en riesgo, especialmente en sectores como el aluminio y los plásticos, que funcionan como insumos iniciales para una amplia gama de productos manufacturados.

Efecto cascada: del packaging a la góndola

El impacto del aumento en los plásticos no se limita a la industria petroquímica. Según el economista Damián Di Pace, la medida repercute directamente en múltiples sectores:

Packaging y envases : alimentos, bebidas, delivery y supermercados

: alimentos, bebidas, delivery y supermercados Construcción : caños, perfiles, aislantes y materiales

: caños, perfiles, aislantes y materiales Industria automotriz : PVC en piezas livianas e interiores

: PVC en piezas livianas e interiores Industria alimentaria y gastronómica : componentes plásticos

: componentes plásticos Sector farmacéutico y cosmético: descartables, filmes, tarrinas, frascos y blísteres

Uno de los puntos más sensibles es el impacto en los silos bolsa, fundamentales para el almacenamiento agrícola. En este contexto, el encarecimiento del plástico se suma a otros costos y termina repercutiendo en el precio final de productos básicos.

El ejemplo es concreto: un simple paquete de arroz será más caro debido a la combinación de factores:

Aumento del plástico para empaquetado

Suba de fertilizantes

Incremento del combustible para transporte

Fertilizantes: otro frente crítico

La crisis también golpea con fuerza a las cadenas de suministro de fertilizantes, especialmente aquellos basados en nitrógeno, cuya producción depende en gran medida del gas natural.

Con el petróleo oscilando en torno a los 100 dólares por barril, el gas sigue la misma tendencia, trasladando el aumento de costos a insumos clave como:

Amoniaco

Urea

Nitrato de amonio

Desde el inicio del conflicto, los insumos básicos para la producción de fertilizantes nitrogenados —los más utilizados a nivel mundial— registran alzas de entre 15% y 30%. Este fenómeno amenaza directamente la producción agrícola global, añadiendo presión sobre los precios de los alimentos.

Mercados internacionales y expectativas de precios

En paralelo, en redes sociales se contrastaron los aumentos locales con valores internacionales. Según estos datos:

El polietileno registró subas de entre 25% y 35%

registró subas de entre Las proyecciones a futuro lo ubican entre 28% y 30% en contratos por diferencia (CFD)

Estos instrumentos financieros permiten especular sobre el movimiento de precios de activos sin poseerlos físicamente, y reflejan expectativas de mercado claramente alcistas.

Una tendencia global de remarcaciones

La suba de precios no es un fenómeno aislado. En línea con esta tendencia, la multinacional BASF anunció recientemente un incremento inmediato en Europa para sus líneas de:

Cuidado del hogar

Limpieza industrial e institucional

Formuladores industriales

Según informó el grupo alemán, los aumentos pueden alcanzar o superar el 30% en varios productos, consolidando un escenario de presión inflacionaria a escala global.