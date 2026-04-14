El INDEC difunde la inflación de marzo y ya admiten una suba por encima del 3%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este martes a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, en un contexto marcado por expectativas convergentes entre el Gobierno y las principales consultoras privadas: la inflación superará el 3%.

La previsión oficial ya fue explicitada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que el registro del tercer mes del año estará por encima del 2,9% de febrero. Según explicó, la aceleración responde a un "shock" vinculado al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el petróleo, con efectos directos sobre múltiples precios de la economía.

Entre los sectores señalados por el funcionario aparecen:

Pasajes de avión de cabotaje

Costos de transporte

Educación , por su estacionalidad de marzo

, por su estacionalidad de marzo Rubros vinculados al petróleo

"Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo", sostuvo Caputo, al describir el escenario que explica la suba.

La apuesta oficial: desinflación desde abril

Pese a admitir una aceleración en marzo, el ministro aseguró que a partir de abril comenzará "un proceso de desinflación y crecimiento". En esa línea, remarcó un fuerte optimismo sobre la evolución de la economía en el mediano plazo.

"Se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas. Me puedo equivocar, pero es lo que creo con mucho fundamento que va a pasar", enfatizó. La definición oficial intenta poner el foco en la dinámica futura, aun cuando marzo reflejará un piso superior al esperado semanas atrás.

Las consultoras y el REM ajustan sus pronósticos

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas corrigieron sus proyecciones y ubicaron la inflación de marzo en 3%.

La consultora LCG coincidió con ese diagnóstico y sostuvo que la inflación minorista "se ubicará en un nivel cercano al 3% mensual". Según su lectura, habrá una leve desaceleración de la inflación núcleo, aunque esta sería parcialmente compensada por el aumento de los precios regulados. Sin embargo, el análisis de la firma introdujo una advertencia de fondo: un número cercano al 3%, con el dólar estable y una actividad económica todavía lejos de ser pujante, estaría validando un "piso inercial difícil de desterrar".

Entre sus principales observaciones, LCG destacó:

El ajuste de tarifas explica solo una parte del piso inflacionario

La conducta fiscal y monetaria podría reencauzar la baja

Se requieren mayores elementos de coordinación de expectativas

Persisten sucesivas remarcaciones difíciles de sincronizar a la baja

Las proyecciones más altas

Otras estimaciones privadas fueron incluso más elevadas. El economista Fernando Marull proyectó una inflación de 3,1% para marzo y advirtió que un dato de 3,2% o 3,3% no sorprendería. En su análisis, los principales motores fueron:

Suba de la carne: 11%

Escuelas

Naftas: 12%

Por su parte, Equilibra estimó un IPC de 3,3%, liderado por:

Precios regulados: 5,1%

Alimentos y bebidas no estacionales: 4,2%

La consultora subrayó que el shock internacional en combustibles explicó la totalidad de la aceleración respecto de febrero, equivalente a +0,4 puntos de inflación. Además, precisó que la inflación núcleo (sin alimentos y bebidas) fue de 2,9%, que la educación lideró esa dinámica y que los precios estacionales subieron por debajo del 1%.

La referencia porteña: CABA marcó 3%

Como anticipo de la tendencia nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con ese resultado, el IPC de CABA acumuló 8,9% en el primer trimestre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó 31,1%.

El dato implicó una aceleración frente al 2,6% mensual registrado en febrero. Los rubros con mayores incrementos en la Ciudad fueron el de Educación con el 8,6% y Transporte con el 6%.

La evolución en el distrito porteño aparece así como una referencia relevante de cara al dato nacional que difundirá el INDEC, con una expectativa ya instalada: marzo romperá nuevamente el umbral del 3%, impulsado por combustibles, educación, transporte y alimentos, mientras el Gobierno busca sostener la expectativa de una desaceleración a partir de abril.