El mercado laboral mostró una tasa de desocupación del 7,8% en el primer trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los resultados correspondientes al primer trimestre del presente año, en el marco de los indicadores centrales del mercado laboral: la tasa de actividad (TA), la tasa de empleo (TE) y la tasa de desocupación (TD).

De acuerdo con el organismo, los valores se ubicaron en:

Tasa de actividad (TA): 48,6%

Tasa de empleo (TE): 44,8%

Tasa de desocupación (TD): 7,8%

La tasa de actividad, que mide la proporción de la población económicamente activa (PEA) respecto del total de la población, alcanzó el 48,6%. La tasa de empleo, que expresa la cantidad de personas ocupadas sobre la población total, se ubicó en el 44,8%. En tanto, la tasa de desocupación —definida como la proporción de personas sin ocupación, disponibles para trabajar y en búsqueda activa de empleo dentro de la PEA— llegó al 7,8%.

Población Económicamente Activa e inactividad

En base a la Encuesta Permanente de Hogares, el informe detalla la composición de la población laboral del país. Según los datos, sobre un total de 30,1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), se desprenden dos grandes segmentos:

Población Económicamente Activa (PEA): 48,6% (14,6 millones)

Población inactiva: 51,4% (15,5 millones)

La PEA está conformada por quienes tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar. Por su parte, la población inactiva comprende a aquellas personas que no poseen trabajo ni lo buscan de forma activa.

Este primer recorte estructural permite observar el peso relativo entre quienes participan activamente del mercado laboral y quienes permanecen fuera de él.

Ocupación y desocupación: cifras clave

El análisis del empleo muestra que la tasa de empleo del 44,8% equivale a aproximadamente 13,5 millones de personas ocupadas, es decir, individuos que trabajaron al menos una hora durante el período analizado.

En el otro extremo, la tasa de desocupación del 7,8% representa a 1,1 millones de personas. Se trata de individuos que no tienen empleo, pero se encuentran activamente buscando trabajo y disponibles para incorporarse al mercado laboral.

Este conjunto de datos permite dimensionar la estructura básica del empleo en el país durante el trimestre analizado.

Composición del empleo: asalariados y no asalariados

Del total de 13,5 millones de ocupados, el informe del INDEC detalla la siguiente distribución:

Asalariados: 71,8% (9,7 millones de personas) Con descuento jubilatorio: 62,1% Sin descuento jubilatorio: 37,9%

No asalariados: 28,2% (3,8 millones de personas) Cuenta propia: 85,5% Con patrón: 13% Trabajador familiar sin remuneración: 1,1%



Esta estructura evidencia una fuerte presencia del trabajo asalariado dentro del total de ocupados, aunque con una proporción significativa de trabajadores sin aportes jubilatorios dentro del segmento asalariado.

Informalidad laboral

Otro de los ejes centrales del informe es la informalidad laboral, uno de los indicadores más relevantes para medir la calidad del empleo.

Según el INDEC:

55,7% de los ocupados se encuentran en la formalidad

44,2% se encuentra en la informalidad

Estos valores reflejan la coexistencia de distintos niveles de inserción laboral dentro del mercado de trabajo argentino, con una proporción considerable de trabajadores fuera del marco formal.

Intensidad de la ocupación

El informe también detalla la distribución de los ocupados según la intensidad de su jornada laboral, sobre el total de 13,5 millones de personas empleadas:

8,1% no trabajó durante la semana de referencia

12,1% subocupado (trabaja menos de 35 horas semanales y busca trabajar más)

(trabaja menos de 35 horas semanales y busca trabajar más) 26,6% sobreocupado (trabaja más de 45 horas semanales)

(trabaja más de 45 horas semanales) 53,3% con ocupación plena

La subocupación y la sobreocupación reflejan dos extremos del uso del tiempo laboral: por un lado, quienes no alcanzan la carga horaria deseada y, por otro, quienes exceden jornadas prolongadas de trabajo.