Las motos 0km más baratas de junio: 20 modelos por menos de $3.000.000

El año en curso se perfila como altamente positivo para las ventas de motos 0 km en la Argentina. Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y mayo se comercializaron 369.468 unidades, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el mismo período del año anterior.

En el mismo lapso del año previo, las ventas habían alcanzado 258.057 unidades, lo que permite dimensionar la magnitud del crecimiento actual del sector.

Este salto en los patentamientos refuerza la tendencia de recuperación y expansión del mercado, que se consolida como uno de los segmentos más dinámicos dentro de la industria automotriz argentina.

Proyecciones optimistas: hacia las 800.000 unidades y el millón de motos

Con estos niveles de comercialización, las perspectivas para el cierre del año son alentadoras. Especialistas del sector estiman que el mercado podría finalizar el período por encima de las 800.000 unidades vendidas.

Incluso, algunas proyecciones más optimistas van un paso más allá: consideran que el año próximo, a pesar de tratarse de un año electoral, podría superarse la barrera simbólica del millón de motos comercializadas en el país.

Estas cifras refuerzan la percepción de un mercado en expansión sostenida, impulsado por factores económicos y de movilidad.

El dominio de las bajas cilindradas: economía y trabajo

Dentro del total de ventas registradas, cerca del 80% corresponde a motos de baja cilindrada. Este segmento domina ampliamente el mercado argentino y se posiciona como la principal alternativa de movilidad accesible.

Las razones de este liderazgo son múltiples:

Representan una opción económica de transporte

Funcionan como herramienta de trabajo en numerosos casos

en numerosos casos Permiten reducir costos frente a otros medios de movilidad

Esta tendencia explica también el fuerte protagonismo de los modelos de 110 cc en los rankings de ventas y precios.

Las 10 motos 0 km más baratas de junio

Para este análisis se consideraron los precios de lista vigentes y la versión más económica de cada modelo. Este es el ranking de las motos más accesibles del mercado:

Mondial LD 110 Max RT : $1.638.990

: $1.638.990 Keller Crono Classic Eco 110 : $1.679.775

: $1.679.775 Corven Energy 110 : $1.734.990

: $1.734.990 Motomel Blitz base : $1.800.000

: $1.800.000 Corven Mirage 110 : $1.811.990

: $1.811.990 Zanella ZB 110 ST : $1.836.822

: $1.836.822 Gilera Smash VS : $1.840.000

: $1.840.000 Zanella DUE 110 ST : $1.854.990

: $1.854.990 Mondial W150 Cafe Racer : $2.200.990

: $2.200.990 Keller Stratus Eco 150: $2.224.822

Este listado confirma el predominio de modelos de baja cilindrada como puerta de entrada al mercado de motovehículos nuevos.

Modelos por debajo de los $3.000.000 que no ingresan al top 10

Además de las motos más económicas del ranking principal, existen otros modelos con valores inferiores a los $3.000.000 que no lograron ingresar entre los diez más accesibles:

Mondial RD 150 RT: $2.298.990

Mondial Dax 70: $2.338.990

Corven Hunter 150: $2.370.990

TVS Neo NX: $2.389.856

Corven DX 70: $2.407.990

Motomel S2: $2.590.000

Gilera VC 150: $2.680.000

Zanella ZB 125 Z3 Sport: $2.698.990

Keller Sygnus 150: $2.700.896

Keller Miracle 150: $2.702.127

Keller Exotic 150: $2.782.864

Corven Triax 150: $2.903.990

Este conjunto amplía el mapa de opciones disponibles en el mercado, con una fuerte presencia de modelos entre 110 cc y 150 cc.

Las motos más vendidas en el acumulado anual

Más allá de los precios, el comportamiento del mercado también se refleja en los modelos más elegidos por los usuarios. Según la División Motovehículos de Acara, entre enero y mayo estos fueron los modelos con mayor volumen de ventas:

Honda Wave 110S : 34.997 ventas

: 34.997 ventas Gilera Smash : 32.616

: 32.616 Keller KN110-8 : 32.069

: 32.069 Motomel B110 : 24.375

: 24.375 Corven Energy 110 : 21.587

: 21.587 Mondial LD 110 Max : 13.878

: 13.878 Motomel S2 150 : 8001

: 8001 Zanella ZB 110 : 6923

: 6923 Honda GLH 150: 6153

Este ranking evidencia la fuerte preferencia del mercado por modelos de baja cilindrada, especialmente dentro del segmento urbano y de uso laboral.