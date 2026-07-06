El mercado proyecta una inflación del 2% para junio y un dólar de $1.673 a fin de año

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), muestra que las consultoras y entidades financieras mantienen una visión de continuidad en el proceso de desaceleración de la inflación durante los próximos meses.

En la sexta encuesta del año, los participantes del REM proyectaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2% para junio, apenas una décima por debajo de la previsión realizada en el informe anterior. Entre los analistas con mejor desempeño histórico en sus estimaciones, agrupados en el denominado Top 10, la proyección resultó incluso levemente inferior, al ubicarse en 1,9%, lo que representa una reducción de dos décimas respecto de la medición previa.

Las proyecciones incluidas en el reporte oficial anticipan que la inflación mensual rompería el umbral del 2% a partir de agosto. Según la mediana de las expectativas, el índice descendería a 1,8% tanto en agosto como en septiembre. Posteriormente, las previsiones ubican la inflación en 1,7% durante octubre y noviembre, mientras que para diciembre se espera un leve repunte hasta 1,8%.

El relevamiento también expone los rangos de dispersión de las expectativas, donde el intervalo correspondiente al percentil 25-75 permanece estrecho. Ese comportamiento refleja un consenso relativamente amplio entre los participantes acerca de una trayectoria descendente de la inflación durante la segunda mitad del año.

Inflación núcleo: estimaciones también a la baja

El informe dedica un apartado específico a la inflación núcleo, indicador que excluye los precios estacionales y regulados para reflejar con mayor precisión la dinámica subyacente de los precios.

En este caso, el consenso de los analistas ubicó la inflación núcleo de junio en 1,9%, una décima menos respecto al relevamiento anterior. El grupo Top 10 coincidió con esa estimación y también corrigió su previsión en dos décimas respecto del informe previo, consolidando una expectativa de moderación en este componente del índice de precios.

Tipo de cambio: aumentos moderados durante la segunda mitad del año

Las proyecciones del REM también reflejan un escenario de incrementos graduales del tipo de cambio oficial a lo largo del segundo semestre de 2026.

La mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en:

Julio: $1.482.

$1.482. Agosto: $1.513.

$1.513. Septiembre: $1.548.

$1.548. Octubre: $1.589.

$1.589. Noviembre: $1.621.

$1.621. Diciembre: $1.673.

En comparación con el relevamiento anterior, las previsiones mensuales muestran incrementos que oscilan entre $23,7 y $36,9, con la única excepción de diciembre, cuya estimación permanece sin modificaciones.

Por su parte, el promedio de las estimaciones correspondientes al Top 10 proyecta un dólar oficial de $1.621 al cierre de 2026.

El informe también incorpora un horizonte de doce meses. Allí, la mediana de las proyecciones ubica el tipo de cambio en $1.805 por dólar, lo que representa un incremento de $45 respecto al REM anterior. En tanto, el promedio del Top 10 estima un valor de $1.766 para ese mismo período.

Actividad económica: crecimiento esperado del 3% para 2026

Respecto de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad, los analistas estimaron que durante el segundo trimestre de 2026 la economía habría registrado un crecimiento de 0,6%, cifra que implica una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente a la encuesta previa.

Para el tercer trimestre, las expectativas apuntan a una expansión de 0,9%, apenas 0,1 puntos porcentuales inferior al relevamiento anterior. La misma tasa de crecimiento, 0,9%, es proyectada para el cuarto trimestre del año.

En términos anuales, el promedio de las respuestas prevé que la actividad económica de 2026 será 3,0% superior al promedio registrado en 2025, mejorando en 0,1 puntos porcentuales respecto del informe anterior.

El grupo Top 10 comparte esa misma proyección de crecimiento anual de 3,0%, aunque con una mejora de 0,2 puntos porcentuales frente al REM previo.

Mercado laboral: leves variaciones en la tasa de desocupación

Las expectativas sobre el mercado laboral muestran cambios acotados.

Los participantes del REM estimaron que la tasa de desocupación abierta correspondiente al segundo trimestre de 2026 alcanzará el 7,7% de la Población Económicamente Activa, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Para el cuarto trimestre, la proyección se ubica en 7,5%, también con una variación de 0,1 puntos respecto del relevamiento previo.

En el caso del Top 10, las estimaciones fueron de 7,6% para el segundo trimestre y 7,5% para el cuarto trimestre, manteniendo una perspectiva muy cercana al consenso general.

Comercio exterior: mejora en el superávit comercial esperado

Las proyecciones sobre el intercambio de bienes muestran una mejora respecto de la encuesta anterior.

Para 2026, el REM estima:

Exportaciones (FOB): USD 100.000 millones , con un incremento de USD 1.453 millones respecto al relevamiento previo.

, con un incremento de respecto al relevamiento previo. Importaciones (CIF): USD 76.400 millones , lo que representa una reducción de USD 1.963 millones frente a la encuesta anterior.

, lo que representa una reducción de frente a la encuesta anterior. Superávit comercial anual esperado: USD 23.600 millones, con una mejora de USD 3.415 millones respecto del informe precedente.

Estas estimaciones reflejan una revisión favorable del saldo comercial esperado para el próximo año.

Resultado fiscal: expectativa de superávit primario

En materia fiscal, los participantes del REM proyectan que el Sector Público Nacional no Financiero alcanzará durante 2026 un superávit primario de $15,7 billones.

Si bien esta cifra representa una disminución de $300 mil millones frente al relevamiento anterior, continúa reflejando un saldo positivo esperado para las cuentas públicas.

El promedio de las estimaciones del Top 10 ubica ese resultado en $15,8 billones, mientras que un dato destacado del informe es que ninguno de los participantes proyectó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.

Un escenario de expectativas con señales de estabilidad

El conjunto de las proyecciones del último REM presenta un escenario caracterizado por expectativas de desaceleración inflacionaria, un tipo de cambio con incrementos moderados, una expansión económica del 3% en 2026, leves variaciones en el mercado laboral, una mejora en el saldo del comercio exterior y la continuidad de un superávit fiscal primario esperado para el próximo año.

Las estimaciones elaboradas por consultoras y entidades financieras permiten observar una visión convergente sobre las principales variables macroeconómicas, con niveles de dispersión acotados en varios de los indicadores relevados por el Banco Central de la República Argentina.