El riesgo se acerca a 410 puntos, y las acciones suben tras el anuncio de Caputo

Los mercados financieros iniciaron la semana con una marcada reacción positiva luego de la presentación realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el programa diseñado para afrontar los pagos de deuda hasta 2027. En ese contexto, el riesgo país continuó descendiendo y se acercó a los 410 puntos, mientras los principales activos argentinos mostraron mejoras tanto en el mercado local como en el exterior.

La jornada estuvo caracterizada por un fuerte interés de los inversores, que respondieron favorablemente a los lineamientos expuestos por el titular del Palacio de Hacienda. La reacción se reflejó principalmente en la evolución de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, en la mejora de los bonos soberanos y en la estabilidad observada en las distintas cotizaciones del dólar.

El escenario se produjo en un momento clave para la economía argentina, cuando restan apenas tres días para que el Gobierno nacional deba afrontar un pago de US$4300 millones correspondiente a bonistas privados. Paralelamente, el riesgo país continúa ubicándose en los niveles más bajos de los últimos ocho años.

El plan financiero presentado por Caputo

Durante la conferencia de prensa, Luis Caputo dio a conocer el programa financiero que abarca lo que resta del presente año y todo 2027. El ministro explicó que el objetivo central consiste en refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses a la menor tasa posible, buscando fortalecer la estrategia financiera del Gobierno frente a los compromisos de deuda.

La presentación fue seguida atentamente por el mercado, que respondió con una mejora inmediata en la cotización de distintos activos argentinos.

El anuncio se produjo precisamente en un contexto en el que el riesgo país mantiene una tendencia descendente y cuando el Gobierno se prepara para afrontar uno de los pagos más importantes del calendario financiero.

El riesgo país continúa descendiendo

Uno de los principales indicadores observados durante la jornada fue el comportamiento del riesgo país. Este lunes, el índice registró una nueva caída y se ubicó cerca de los 410 puntos, consolidando una tendencia que lo mantiene en mínimos de los últimos ocho años.

La evolución de este indicador fue acompañada por mejoras en otros instrumentos financieros, reflejando la reacción positiva de los inversores luego de la presentación oficial del programa económico.

La disminución del riesgo país se convirtió en uno de los datos más relevantes del comienzo de la semana, al coincidir con la estrategia oficial destinada a afrontar los compromisos financieros de los próximos meses.

Cómo operaron el dólar, los bonos y las acciones

Mientras los activos financieros mostraban una tendencia positiva, las distintas cotizaciones del dólar permanecieron estables. Durante la rueda del lunes, los valores informados fueron los siguientes:

Dólar Banco Nación: $1510.

$1510. Dólar MEP: $1521.

$1521. Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1564.

En paralelo, los bonos argentinos registraron subas de hasta 0,5%, acompañando el optimismo reflejado por el resto del mercado. La mayor atención, sin embargo, estuvo concentrada en las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, donde los ADRs comenzaron la semana con importantes incrementos.

Entre las compañías que registraron los mayores avances se destacaron:

BBVA: +7,4%.

+7,4%. Banco Supervielle: +5,3%.

+5,3%. Grupo Financiero Galicia: +4,8%.

+4,8%. Edenor: +4%.

Estos movimientos reflejaron una respuesta favorable de los inversores internacionales luego de conocerse el programa financiero presentado por el Ministerio de Economía.

La reacción de los inversores

La evolución de los mercados estuvo directamente vinculada a la exposición realizada por Luis Caputo respecto del esquema diseñado para afrontar los compromisos financieros hasta 2027.

El programa presentado por el ministro fue interpretado por los operadores como un elemento central para la estrategia económica del Gobierno en los próximos meses, lo que derivó en una mejora simultánea de distintos indicadores financieros.

La suba de los ADRs argentinos en Wall Street, el avance de los bonos soberanos y la continuidad del descenso del riesgo país reflejaron una reacción positiva del mercado frente a los anuncios oficiales.

Al mismo tiempo, las cotizaciones del dólar permanecieron sin variaciones respecto del cierre del viernes en el caso del Banco Nación, mientras las referencias financieras del MEP y del Contado con Liquidación continuaron siendo seguidas de cerca por los operadores.