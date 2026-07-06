Luis Caputo presentó su plan de deuda y dijo que no prevé recurrir al mercado externo

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero con el que el Gobierno nacional proyecta afrontar los pagos de deuda correspondientes a lo que resta de este año y todo 2027. La estrategia fue difundida en un contexto en el que el riesgo país se ubica en mínimos de los últimos ocho años y cuando restan tres días para que el Estado nacional deba afrontar un pago de US$4.300 millones a bonistas privados.

Durante la presentación, Caputo estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes explicaron los mecanismos previstos para cubrir los vencimientos sin necesidad de recurrir obligatoriamente a los mercados internacionales de deuda.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el objetivo central del programa consiste en refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses a la menor tasa posible, al tiempo que reiteró que los intereses de la deuda denominada en dólares continuarán siendo abonados mediante el superávit primario, tal como, según indicó, ocurrió hasta el momento.

"Salir al mercado externo es una opción"

Durante su exposición, Caputo explicó que la estrategia oficial no tiene como finalidad demostrar acceso al financiamiento internacional, sino obtener las mejores condiciones posibles para refinanciar los compromisos.

"Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos 'permitimos' esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia", afirmó.

En esa línea, remarcó que emitir deuda en el mercado externo constituye "una opción, no un objetivo", y sostuvo que el programa financiero incorpora distintas alternativas de financiamiento que permiten acceder a tasas más convenientes. Como ejemplo, recordó que en otro momento se ofreció al país emitir US$5.000 millones a diez años con una tasa del 12,5%, mientras que actualmente, según indicó, el financiamiento se obtiene al 6% para el mismo plazo.

Caputo aseguró que esa diferencia permitió un ahorro de US$3.300 millones, cifra que, según explicó, reduce el esfuerzo fiscal necesario para refinanciar la deuda. El ministro añadió que una menor tasa de interés también permite disponer de mayores recursos para fortalecer el superávit o continuar con la reducción de impuestos.

Cómo proyecta el Gobierno afrontar los vencimientos

Durante la presentación, el Ministerio de Economía detalló las necesidades financieras previstas para los próximos 18 meses y las fuentes con las que proyecta cubrir esos compromisos.

El equipo económico estimó que deberá afrontar vencimientos por US$19.200 millones, mientras que proyecta contar con US$22.900 millones en fuentes de financiamiento, sin necesidad de acceder a los mercados internacionales de deuda. Según explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las principales fuentes previstas son:

Refinanciación de toda la deuda intra sector público.

Compra de divisas al Banco Central por US$6.700 millones.

Emisión de bonos bajo legislación local por US$6.000 millones.

Préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4.000 millones.

Fondos provenientes de organismos internacionales, excluido el FMI, por US$2.800 millones.

Desembolsos del Fondo Monetario Internacional por cumplimiento del programa por US$1.900 millones.

Privatizaciones por US$800 millones hasta fin de año.

Con estas herramientas, el Gobierno proyecta alcanzar un superávit financiero de US$3.700 millones durante 2026, cifra que, según explicó el equipo económico, permitirá fortalecer el perfil de la deuda.

Las proyecciones para 2027

El programa financiero también contempla la estrategia para el año 2027. Según expuso el Ministerio de Economía, durante ese período las necesidades financieras ascenderán a US$24.900 millones, monto que sería cubierto íntegramente mediante distintas fuentes de financiamiento previstas en el plan oficial.

Las alternativas presentadas por el Gobierno son:

US$3.700 millones provenientes del superávit financiero de 2026.

Compra de divisas al Banco Central por US$4.900 millones.

Refinanciación de deuda intra sector público, incluyendo capital e intereses, por US$1.800 millones.

Desembolsos del FMI por US$1.700 millones.

Fondos de otros organismos internacionales por US$4.200 millones.

Emisiones de bonos en el mercado local por US$5.000 millones.

Privatizaciones por US$1.500 millones.

Otras fuentes de financiamiento por US$2.000 millones.

Al referirse a ese escenario, Caputo sostuvo que "los vencimientos en 2027 son menos desafiantes", y afirmó que con la refinanciación de la deuda emitida bajo legislación local sería suficiente para cubrir los compromisos previstos.

La mirada puesta en 2028

Durante la conferencia también surgieron consultas sobre el primer gran vencimiento previsto para enero de 2028, cuando el Estado nacional deberá afrontar un pago de US$5.000 millones.

Tanto Luis Caputo como el viceministro José Luis Daza señalaron que esperan que ese compromiso constituya "una herencia para el segundo mandato" del presidente Javier Milei. No obstante, ambos funcionarios aseguraron que el equipo económico ya trabaja en la planificación necesaria para garantizar también esos pagos futuros.

De esta manera, el Ministerio de Economía presentó una hoja de ruta que busca afrontar los compromisos financieros de los próximos dos años mediante una combinación de refinanciación de deuda, utilización de distintas fuentes de financiamiento y mantenimiento del superávit, con el objetivo declarado de reducir el costo del endeudamiento y evitar recurrir al mercado internacional salvo que las condiciones resulten favorables.