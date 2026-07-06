ANSES prorrogó hasta 2027 el trámite presencial para solicitar la Asignación por Embarazo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la modalidad presencial para solicitar la Asignación por Embarazo para Protección Social, una prestación económica destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La decisión fue oficializada este lunes mediante la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial, y extiende por un año más un mecanismo que ya había sido implementado de manera transitoria y posteriormente prorrogado.

La medida alcanza únicamente a los casos en los que el organismo previsional no dispone de la información correspondiente al embarazo. En cambio, las personas que se encuentran registradas en el Programa Sumar+ de cobertura médica no deberán realizar el trámite de manera presencial, ya que será el Ministerio de Salud el encargado de remitir esa información directamente a la ANSES.

Según la resolución, la continuidad del esquema responde a que todavía no concluyeron las acciones destinadas a optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, motivo por el cual se resolvió mantener el procedimiento vigente hasta que finalice la integración de los sistemas.

Por qué se mantiene el trámite presencial

La Resolución 194/2026 explica que la decisión de extender la modalidad presencial obedece a cuestiones operativas vinculadas con el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

El texto oficial señala que "aún no han concluido las acciones destinadas a optimizar los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la Anses", razón por la cual se consideró necesario mantener el esquema vigente durante un año más.

La modalidad presencial había sido implementada originalmente mediante una resolución de 2024 como un mecanismo transitorio y luego fue prorrogada durante 2025. Con esta nueva disposición, continuará vigente hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social constituye una prestación económica destinada a personas gestantes de tres meses o más que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 24.714.

El beneficio puede solicitarse a partir de la semana 12 de gestación y se abona hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, con un máximo de nueve mensualidades. De acuerdo con la normativa vigente, el esquema de pago funciona de la siguiente manera:

ANSES liquida mensualmente el 80% del monto de la prestación.

El 20% restante se paga en un único desembolso al finalizar el embarazo.

Para acceder al porcentaje retenido, la persona beneficiaria deberá acreditar la finalización del embarazo mediante la documentación correspondiente y demostrar el cumplimiento de los controles médicos previstos por el Programa Sumar.

Cómo realizar el trámite

Las personas que deban gestionar la Asignación por Embarazo deberán hacerlo en forma presencial en una oficina de ANSES, previa obtención de un turno. El procedimiento informado por el organismo comprende los siguientes pasos:

Acreditar los datos personales en Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario Solicitud de Asignación por Embarazo para Protección Social (PS 2.67).

Solicitar un turno en ANSES para realizar el trámite presencial.

Además, en caso de no haber actualizado previamente los datos personales, será necesario presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Partidas de nacimiento de los hijos.

Certificado de matrimonio o de convivencia, según corresponda.

Montos de la prestación durante julio

La información difundida por ANSES también incluye los valores que tendrá la prestación durante el mes de julio. Los montos establecidos son los siguientes:

$118.439,20 para la prestación general.

$153.971 para la zona austral.

Estos importes corresponden a la Asignación por Embarazo para Protección Social vigente durante el período informado por el organismo.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

Junto con la prórroga del trámite presencial, ANSES confirmó el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio, organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El calendario establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Con esta resolución, la ANSES mantiene vigente hasta julio de 2027 el procedimiento presencial para aquellos casos en los que aún no dispone de la información necesaria para otorgar la Asignación por Embarazo para Protección Social. Mientras continúa el proceso de integración de datos entre el Ministerio de Salud y el organismo previsional, las personas alcanzadas por esta situación deberán seguir realizando el trámite en las oficinas de ANSES, cumpliendo con los requisitos y la documentación establecidos para acceder a la prestación económica.