El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos y el dólar oficial marca un récord de $1.550

Los mercados financieros volvieron a mostrar señales de tensión este jueves, con una nueva suba del riesgo país argentino, que superó los 700 puntos básicos y regresó a niveles máximos de un año. Al mismo tiempo, el dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal al venderse a $1.550 en el Banco Nación, mientras los bonos argentinos iniciaron la jornada con pérdidas.

El indicador que elabora el banco de inversión JP Morgan, utilizado habitualmente como referencia para observar la percepción de los inversores sobre el riesgo de la deuda soberana, sumaba 29 unidades respecto del cierre previo y llegaba a los 703 puntos básicos. Más tarde, a las 10:40, el incremento informado era de 32 unidades, aunque el índice se mantenía en los 703 puntos.

El movimiento se produjo después de que el miércoles el riesgo país registrara una leve baja, luego de los máximos alcanzados el día anterior. Sin embargo, esa recuperación no logró sostenerse y la tendencia volvió a cambiar tras la difusión de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a agosto, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La reacción del mercado reflejó el impacto de una actividad económica que mostró señales de estancamiento y que volvió a colocar en el centro de la escena las dudas sobre la evolución de la economía argentina. En ese escenario, los bonos soberanos comenzaron la jornada en retroceso y los títulos Globales de la Argentina registraban pérdidas mientras aumentaba el indicador de riesgo.

El dato de actividad económica

Uno de los factores que incidieron en el comportamiento de los mercados fue la publicación del EMAE de agosto. Según los datos consignados, la actividad económica mostró signos de estancamiento, una situación que alimentó las preocupaciones sobre la posibilidad de que el país ingrese en una recesión técnica.

Los especialistas consideran cada vez más probable ese escenario, caracterizado por una caída de la actividad durante dos trimestres consecutivos. La preocupación se vincula con el desempeño de los meses recientes y con la posibilidad de que una eventual mejora en septiembre no alcance para compensar los resultados negativos previos.

La secuencia de los acontecimientos resulta relevante para comprender la evolución de la jornada financiera. El miércoles, el riesgo país había ensayado una reducción moderada después de las subas registradas el día anterior. Sin embargo, una vez conocidos los datos oficiales sobre la actividad económica, el indicador retomó la tendencia ascendente.

La debilidad de la economía aparece así como uno de los elementos que condicionan las expectativas de los inversores. La posibilidad de una contracción durante dos trimestres consecutivos agrega incertidumbre sobre el panorama económico y coincide con una jornada marcada por la caída de los bonos argentinos y el aumento del riesgo país.

En este contexto, la evolución de la actividad económica se convierte en una referencia central para evaluar las perspectivas de los próximos meses, especialmente ante las dudas sobre la capacidad de un eventual repunte para revertir los resultados anteriores.

El dólar oficial llega a $1.550 y el blue sube a $1.570

En el mercado cambiario, el dólar oficial registró una nueva suba y alcanzó un máximo nominal. La cotización en el Banco Nación avanzó $5 y llegó a $1.550, un valor récord para la divisa estadounidense.

El movimiento también se observó en el mercado informal de la ciudad de Buenos Aires, donde el dólar blue subió $5 y se vendía a $1.570. Las cotizaciones informadas para la jornada fueron las siguientes:

Dólar oficial en el Banco Nación: $1.550, tras subir $5.

Dólar blue en la city porteña: $1.570, luego de avanzar $5.

De esta manera, ambas referencias cambiarias registraron incrementos durante la jornada, aunque el dólar oficial fue el que alcanzó el nuevo máximo nominal señalado en el informe de mercado.

La suba de la divisa estadounidense se produjo en simultáneo con el deterioro de los bonos argentinos y el avance del riesgo país. La coincidencia de estos movimientos configuró una jornada financiera atravesada por la cautela, en la que los inversores también debieron considerar el impacto de los indicadores económicos locales y las condiciones internacionales.

Los bonos argentinos retroceden

La presión sobre los activos argentinos también estuvo relacionada con el desempeño de los mercados internacionales. A las 10:40, los bonos Globales de la Argentina cedían un 1% en promedio, mientras el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicaba en 703 puntos básicos.

El retroceso de los títulos soberanos coincidió con las caídas de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, en una jornada en la que el mercado volvió a mostrar debilidad en el segmento tecnológico y entre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Las variaciones registradas en Wall Street eran las siguientes:

Nasdaq: caída del 1,5%.

S&P 500: retroceso de alrededor del 0,9%.

Dow Jones: baja cercana al 0,3%.

El denominado trade de inteligencia artificial volvió a quedar bajo presión, en un contexto en el que los principales indicadores bursátiles estadounidenses operaban en terreno negativo.

En paralelo, la referencia de la tasa de retorno del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años retrocedía unos once puntos básicos, hasta ubicarse en el 5,03% anual.

Estos movimientos formaron parte del panorama internacional que acompañó el retroceso de los títulos argentinos. En ese marco, los activos locales enfrentaron una combinación de factores: las dudas sobre la actividad económica nacional, el aumento del riesgo país y un escenario externo desfavorable para los mercados financieros.

El petróleo Brent sube más de un 3%

Otro de los elementos destacados de la jornada fue el comportamiento del petróleo. El crudo Brent del Mar del Norte registraba una suba superior al 3% y se acercaba a los USD 112 por barril, un nivel que representa máximos desde mayo.

El incremento se vinculó con nuevos ataques de los hutíes contra infraestructuras saudíes, entre ellas un campo petrolero, y con los temores a una escalada más amplia del conflicto en la región.

Entre los factores que alimentaban la preocupación figuraban posibles nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, una perspectiva que agregaba incertidumbre a la evolución del mercado energético internacional. La suba del petróleo también tiene implicancias para los mercados financieros. Los precios elevados del crudo suelen ejercer presión sobre las acciones debido a su incidencia en la inflación y en los costos. Por esa razón, el encarecimiento de la energía se sumó a los factores que condicionaban el comportamiento de los principales índices bursátiles.

El avance del Brent, junto con las caídas del Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, configuró un escenario externo complejo para los activos de riesgo.