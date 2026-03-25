El petróleo cae casi 6% tras el plan de paz de Trump y crece la incertidumbre sobre Irán

El mercado energético global registró este miércoles un movimiento contundente: el precio del petróleo cayó cerca de un 6% tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presentación de un plan de paz a Irán en medio de la guerra con Israel.

La reacción fue inmediata en los principales indicadores del crudo:

Brent: retrocedió un 6,3% , hasta los 97,90 dólares .

retrocedió un , hasta los . WTI: cayó un 5,2%, ubicándose en 87,52 dólares.

Este ajuste reflejó una rápida reconfiguración de expectativas por parte de los inversores, que interpretaron el anuncio como una posible señal de desescalada en el conflicto geopolítico.

Un mercado condicionado por la geopolítica

El episodio volvió a poner de manifiesto la alta sensibilidad del mercado petrolero frente a los acontecimientos internacionales. En cuestión de horas, el escenario pasó de la cautela por la escalada militar a una reacción optimista ante indicios de negociación, aunque todavía incipientes.

El anuncio de Trump sobre un eventual acuerdo con Teherán, sumado a la confirmación de contactos entre ambas partes, funcionó como el principal disparador de la baja.

A esto se agregó una señal concreta desde Irán: la decisión de permitir el paso de buques petroleros "no hostiles" por el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el suministro energético global.

Este conjunto de factores alimentó la percepción de que podría iniciarse un proceso de distensión, con impacto directo en los precios del crudo.

Expectativas revisadas, pero sin certezas

A pesar del entusiasmo inicial del mercado, los analistas advierten que se trata de un escenario frágil. El especialista Chris Weston, de Pepperstone, señaló que los inversores han revisado provisionalmente sus expectativas, asignando una mayor probabilidad a una desescalada.

Sin embargo, remarcó que no existen certezas sobre su concreción, lo que mantiene al mercado en una situación de volatilidad.

En este contexto, el comportamiento del petróleo refleja una dinámica en la que las señales políticas pesan tanto como los hechos concretos, generando movimientos abruptos en función de anuncios o declaraciones.

La respuesta de Irán y el retorno de la tensión

El clima de aparente distensión se vio rápidamente alterado por la reacción de Irán. El Ejército iraní rechazó de manera categórica las afirmaciones de Trump sobre negociaciones en curso y negó la existencia de cualquier acuerdo.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya fue contundente:

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado" .

. Calificó como falsas las declaraciones de la Casa Blanca.

El mensaje no solo desmintió cualquier avance diplomático, sino que además introdujo un nuevo factor de presión sobre el mercado energético.

Advertencias sobre el precio del petróleo

Desde Teherán también se emitió una advertencia directa respecto al comportamiento del crudo. Según el comunicado, los precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta que las fuerzas armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región".

Esta declaración refuerza la idea de que el conflicto sigue abierto y que sus consecuencias económicas están lejos de resolverse en el corto plazo.

Además, el tono del mensaje dejó en claro el rechazo a cualquier negociación en los términos planteados por Washington. "Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes", señalaron desde el Ejército iraní, profundizando la brecha entre ambas posiciones.

Entre expectativas y realidad

El comportamiento reciente del mercado petrolero expone una tensión constante entre expectativas y hechos concretos. Por un lado, los inversores reaccionan con rapidez ante posibles señales de distensión; por otro, las respuestas oficiales, como la de Irán, reafirman la continuidad del conflicto.

En este escenario, la caída del petróleo aparece como una reacción anticipada a un posible cambio de contexto que aún no se materializa. La falta de confirmación de avances diplomáticos y la dureza del mensaje iraní introducen dudas sobre la sostenibilidad de la baja en los precios.

Así, el mercado energético continúa atado a una dinámica volátil, donde cada declaración, gesto o desmentida puede redefinir en cuestión de horas el rumbo de los precios y las expectativas globales.