El petróleo se desploma hasta un 9% tras el anuncio de Trump y perfora los US$100

En un contexto de guerra en Medio Oriente y creciente preocupación por el suministro energético, el mercado internacional del petróleo registró este lunes un cambio abrupto de tendencia. El crudo Brent bajaba casi 9% y se ubicaba por debajo de los US$100 por barril, un nivel que no perforaba desde hacía dos semanas.

A las 10.15 hora argentina, los futuros del Brent operaban en US$97,50, consolidando una caída significativa respecto de los valores con los que había iniciado la jornada.

El movimiento representó una reacción inmediata a un hecho puntual: el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que mantuvo "conversaciones muy positivas" con Irán y que decidió postergar las ofensivas contra las plantas energéticas iraníes.

El impacto directo de las declaraciones de Trump

Las palabras del mandatario norteamericano, difundidas a través de la red social Truth, marcaron un punto de inflexión en la jornada. Allí, Trump indicó que se registraron avances en las negociaciones para alcanzar una resolución del conflicto en Medio Oriente.

Hasta ese momento, el petróleo había comenzado el lunes con una fuerte presión alcista. De hecho, el Brent abrió en US$108 por barril, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro global debido a la escalada bélica.

Sin embargo, tras conocerse el anuncio:

El crudo llegó a retroceder hasta 14% en el momento más crítico de la jornada.

en el momento más crítico de la jornada. Alcanzó un mínimo cercano a los US$96 por barril .

. Finalmente se estabilizó en torno a los US$97,50.

Este comportamiento refleja la alta sensibilidad del mercado energético ante cualquier señal vinculada al conflicto, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente a la infraestructura petrolera.

Reacción inmediata de los mercados globales

El alivio generado por la posibilidad de una distensión temporal se trasladó rápidamente a los mercados financieros internacionales. Las bolsas, que habían iniciado la jornada con pérdidas, revirtieron la tendencia y pasaron a terreno positivo.

En Europa, los principales indicadores mostraron subas:

El índice Euro Stoxx 50 ganaba 1,74%

ganaba Frankfurt subía 1,7%

subía París avanzaba 1,24%

avanzaba Milán registraba un alza de 0,92%

registraba un alza de Madrid crecía 0,91%

crecía Londres mostraba una leve suba de 0,01%

Estas mejoras se produjeron luego de que los mercados europeos acumularan pérdidas superiores al 2% en el inicio del día.

En Estados Unidos, el efecto también fue inmediato:

El índice Dow Jones abrió con una suba de 1,4%

abrió con una suba de Los futuros bursátiles pasaron de caer cerca de 1% a subir más de 2%

El gas acompaña la tendencia a la baja

El movimiento no se limitó al petróleo. El precio del gas también reaccionó de manera inmediata, con una caída cercana al 4% en Europa, en línea con la percepción de un menor riesgo inmediato sobre el suministro energético.

Este comportamiento simultáneo refuerza la idea de que los mercados energéticos operan de manera integrada frente a eventos geopolíticos de alto impacto.

Un escenario previo marcado por máximos históricos

El retroceso del lunes se produce luego de un período de fuertes subas. Tanto el petróleo como el gas habían alcanzado récords de los últimos cuatro años el 9 de marzo, impulsados por la escalada del conflicto.

Incluso en la apertura de esta misma jornada, los precios habían iniciado en alza, luego de que Donald Trump amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no se abría el estrecho de Ormuz. La respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní, que aseguró que respondería "de la misma manera", había incrementado aún más la tensión.

Advertencias sobre una crisis energética sin precedentes recientes

En medio de este escenario, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que la situación actual es "muy grave" y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Sus declaraciones subrayan la magnitud del impacto potencial del conflicto en los mercados globales, en un contexto donde la volatilidad se mantiene como característica central.

Asia, en rojo pese al alivio posterior

A diferencia de Europa y Estados Unidos, los mercados asiáticos no lograron capitalizar el efecto positivo del anuncio, ya que sus operaciones se habían desarrollado previamente.

Los principales índices de la región cerraron con fuertes caídas:

Tokio : -3,48%

: -3,48% Seúl : -6,49%

: -6,49% Shanghái : -3,63%

: -3,63% Hong Kong: -3,46%

Estos retrocesos reflejan el impacto inicial de la escalada del conflicto antes de que se conocieran las declaraciones de Trump.