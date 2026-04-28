El petróleo trepa a US$110 por la tensión EE.UU.-Irán y la salida de Emiratos de OPEP

Los precios internacionales del petróleo registraron una nueva suba este martes y alcanzaron niveles que no se observaban desde hace tres semanas, en un escenario marcado por la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent, referencia para Europa, avanzó un 3,23% en la jornada y se ubicó en 111,73 dólares, consolidando un movimiento alcista que vuelve a colocar los valores por encima de los 100 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, mostró un incremento aún mayor, del 4,07%, alcanzando los 100,30 dólares por barril.

Este comportamiento refleja un mercado energético tensionado, donde las variables geopolíticas continúan siendo determinantes en la formación de precios.

Un mercado impactado por el conflicto

El actual nivel de precios se inscribe en un proceso de fuerte valorización que comenzó con el estallido del conflicto. Desde el inicio de la guerra, ambos índices de referencia acumulan una suba superior al 50%, lo que evidencia el impacto directo de la crisis sobre el mercado energético global.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, ocurrida el 28 de febrero, el Brent se ubicaba en torno a los 73 dólares por barril. Sin embargo, el desarrollo del conflicto alteró el equilibrio del mercado, generando restricciones en la oferta y elevando los precios de manera sostenida.

Uno de los factores centrales de esta dinámica es el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La interrupción de este flujo genera una reducción en la capacidad de abastecimiento, lo que presiona al alza las cotizaciones.

Negociaciones estancadas

El retorno de la tendencia alcista hacia fines de abril se vincula directamente con la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin definitivo al conflicto y normalizar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

La demora en alcanzar una solución diplomática mantiene en vilo a los mercados, que reaccionan ante la posibilidad de que las restricciones en la circulación del crudo se prolonguen en el tiempo. En este contexto, la expectativa de una reapertura de la vía navegable sigue siendo un factor clave que condiciona la evolución de los precios.

La combinación de incertidumbre política y limitaciones en la oferta configura un escenario en el que las cotizaciones retoman una senda ascendente luego de algunos días de relativa estabilidad.

La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

En paralelo a la tensión geopolítica, el mercado recibió otro impacto significativo con el anuncio de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo.

La decisión representa un movimiento relevante dentro de la estructura del mercado petrolero, dado que el país es el cuarto mayor productor del grupo, con una producción de 3,5 millones de barriles.

El anuncio introduce un nuevo elemento de incertidumbre en el esquema de producción global, ya que Emiratos buscará operar sin las limitaciones impuestas por la alianza, que históricamente regula la oferta para influir en los precios.

Argumentos oficiales y proyección de producción

El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohamed al-Mazrouei, explicó que la decisión responde a una revisión integral de la política energética del país y de su capacidad futura de producción.

En sus declaraciones, el funcionario sostuvo que:

La medida surge de una evaluación de la política de producción .

. Se fundamenta en el interés nacional del país.

del país. Implica una redefinición de su rol dentro del mercado energético global.

Además, destacó que el país mantiene una valoración positiva de la OPEP, al señalar que "reafirmamos nuestro aprecio por la alianza de la OPEP y les deseamos el mayor éxito", al tiempo que subrayó las contribuciones realizadas durante su permanencia en la organización.