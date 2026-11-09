El riesgo país se mantiene en 939 puntos y condiciona el escenario financiero argentino

El riesgo país argentino se mantiene en 939 puntos al promediar las operaciones de este lunes en los mercados internacionales. La cotización del indicador soberano permanece estable, en una jornada en la que los movimientos de los bonos todavía no modificaron el precio registrado al cierre del viernes 6 de noviembre.

Los datos recogidos por Agencia Noticias Argentinas, a partir de fuentes que replican los movimientos del mercado, señalan que el indicador opera sin variaciones. La estabilidad, sin embargo, no implica que el escenario financiero se encuentre despejado: el nivel alcanzado continúa reflejando la desconfianza existente en torno a la deuda argentina y representa una dificultad para la conducción económica.

La evolución del índice está vinculada con las cotizaciones de los bonos soberanos. En este caso, las operaciones que se desarrollan en Wall Street son las que permiten establecer el comportamiento del riesgo país, aun cuando el mercado bursátil argentino permanezca cerrado.

Wall Street define la cotización

Durante este lunes, en la Argentina no habrá operaciones bursátiles hasta el miércoles. No obstante, la operatoria internacional continúa con normalidad y permite observar las variaciones de los activos argentinos que cotizan en el exterior.

En ese contexto, Wall Street ocupa un lugar central para seguir la evolución del indicador soberano. Las cotizaciones de los bonos argentinos en ese mercado son las que determinan el valor del riesgo país, por lo que la ausencia de actividad bursátil local no impide que el índice tenga una referencia de mercado.

Los movimientos registrados hasta el momento no alteraron el valor de cierre del viernes 6 de noviembre. De acuerdo con la información relevada, el riesgo país se mantiene en 939 puntos, mientras que otros activos financieros argentinos presentan un comportamiento dispar.

En particular, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York muestran resultados mixtos. Esta evolución diferenciada refleja que, en la misma jornada, los papeles de compañías argentinas no presentan una tendencia uniforme.

La persistencia del riesgo país refleja la desconfianza sobre la deuda

Aunque el indicador se mantiene estable, el nivel de 939 puntos continúa siendo una señal preocupante para la conducción económica. El riesgo país expresa el grado de desconfianza que existe sobre la deuda argentina y, en el escenario actual, representa una limitación para las alternativas de financiamiento.

Un índice en estos niveles cierra por completo las posibilidades de una emisión externa, de acuerdo con la información de mercado, y también complica las colocaciones previstas dentro del mercado doméstico.

La cotización del indicador, por lo tanto, no constituye solamente una referencia de las operaciones financieras internacionales. Su nivel incide en las condiciones bajo las cuales el país puede buscar recursos y en las posibilidades de concretar nuevas emisiones de deuda.

La persistencia de la cifra, sin modificaciones durante la jornada, mantiene vigente esa dificultad. Aun cuando los bonos no hayan registrado movimientos capaces de alterar el precio de cierre del viernes, la estabilidad del índice no elimina las restricciones que implica para las decisiones financieras del Gobierno.

El desafío de renovar $ 10,5 billones

A las condiciones que refleja el riesgo país se suma una exigencia inmediata para el Ministerio de Economía. Cuando se reanude la actividad bursátil local, la cartera deberá encarar una licitación para renovar $ 10,5 billones.

Se trata de una operación exigente dentro del plano financiero, en un contexto marcado por la estabilidad del indicador soberano en 939 puntos y por las dificultades que ese nivel representa para las colocaciones de deuda.

La renovación de ese volumen de vencimientos será uno de los compromisos que deberá afrontar el Ministerio de Economía una vez que vuelva la operatoria en la Argentina. La información disponible destaca la magnitud de la licitación y el desafío que supone para la conducción económica.

Mientras tanto, el comportamiento de los bonos en Wall Street y la evolución de los ADR argentinos continúan ofreciendo referencias sobre el desempeño de los activos nacionales durante el período sin operaciones bursátiles locales.