El riesgo país se acerca a los 450 puntos, tras suba de bonos argentinos

Los mercados financieros reaccionaron positivamente a la mejora en la calificación crediticia del Estado argentino, generando una fuerte valorización de los bonos soberanos y alimentando expectativas de una reducción adicional del riesgo país.

En las operaciones de premercado, los títulos de deuda pública argentina registraron subas de hasta 4%, en una tendencia que alcanzó a la totalidad de los bonos que integran la curva soberana. Según reportaron agentes del mercado y constató la Agencia Noticias Argentinas, los avances se observaron en toda la lista de activos públicos, reflejando una mejora en la percepción de los inversores respecto del perfil crediticio del país.

La reacción de los mercados se produjo luego de que una agencia calificadora decidiera elevar la nota de Argentina, una medida que fue interpretada por los operadores financieros como una señal favorable sobre la evolución de la situación económica y financiera.

En ese contexto, la mejora en los precios de los bonos también genera expectativas de una reducción en el indicador de riesgo país, que se encontraba en 501 puntos y que, de acuerdo con las proyecciones derivadas de la evolución de los títulos públicos, podría acercarse a la zona de los 450 puntos.

La decisión de S&P y su impacto

El movimiento positivo de los activos argentinos se disparó luego de que la calificadora S&P decidiera elevar la nota soberana de Argentina desde CCC+ hasta B-. La mejora representa un escalón superior dentro de la evaluación de riesgo crediticio realizada por la entidad y fue recibida favorablemente por los mercados internacionales.

La decisión de S&P se suma a una medida similar adoptada semanas atrás por Fitch, que también había mejorado la evaluación sobre la deuda argentina.

Ahora, las expectativas del mercado están concentradas en la próxima revisión prevista por Moody's, cuya evaluación se espera para el mes de julio y que podría desarrollarse en un sentido similar al adoptado por las otras calificadoras.

La sucesión de mejoras en las evaluaciones crediticias es observada por los inversores como un elemento relevante para la toma de decisiones vinculadas a la colocación de capitales en instrumentos financieros argentinos.

Bonos en alza y expectativas sobre el riesgo país

La mejora en la calificación generó una inmediata respuesta en el mercado de deuda. Los bonos argentinos mostraron avances generalizados y llegaron a registrar incrementos de hasta cuatro puntos porcentuales durante las operaciones previas a la apertura formal de los mercados.

Entre los principales efectos que se esperan a partir de este comportamiento figura una reducción del riesgo país, indicador que suele reflejar la percepción de los inversores sobre la capacidad de un Estado para cumplir con sus compromisos financieros.

Los agentes de mercado señalaron que la valorización de los títulos públicos ejerce presión a la baja sobre este indicador, motivo por el cual las expectativas apuntan a una disminución respecto de los 501 puntos registrados actualmente.

La visión del Gobierno

Tras conocerse la decisión de la calificadora internacional, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, destacó los alcances que, según su visión, tendrá la mejora de la nota soberana.

El funcionario sostuvo que la nueva calificación amplía las posibilidades de acceso de los activos argentinos a un universo más amplio de inversores. "Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión", señaló.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la repercusión que generó la decisión de S&P y el impacto observado en la cotización de los instrumentos financieros argentinos.

Los fundamentos señalados para la mejora

Federico Furiase también enumeró los elementos que, según indicó, explican la decisión adoptada por la calificadora internacional. De acuerdo con lo expresado por el secretario de Finanzas, la mejora se encuentra respaldada por una serie de variables macroeconómicas.

Entre los fundamentos mencionados por el funcionario figuran:

• Superávit fiscal.

• Orden monetario.

• Acumulación de reservas.

• Superávit comercial.

• Saneamiento del balance del BCRA.

• Baja de los ratios deuda sobre PIB.

• Programa financiero de dólares prefinanciado.

• Extensión de duration en la curva de pesos.

Según sostuvo, estos factores constituyen la base sobre la cual se apoyó la mejora de la calificación soberana otorgada por S&P.