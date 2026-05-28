El riesgo país baja de los 500 puntos y suben las acciones argentinas en Wall Street

El mercado financiero argentino transitó una nueva jornada marcada por movimientos dispares entre bonos y acciones, aunque con un dato central que volvió a captar la atención de los inversores: el riesgo país logró quebrar nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos.

El indicador elaborado por JPMorgan Chase se ubicó en 499 puntos tras registrar una caída de 0,2% durante la rueda financiera, consolidando así un descenso que permitió perforar nuevamente un umbral observado de cerca por el mercado.

La baja del riesgo país se produjo en un contexto donde los bonos soberanos operaron con resultados desiguales. Sin embargo, las variaciones positivas registradas en parte de la deuda argentina alcanzaron para sostener el indicador por debajo de las 500 unidades básicas.

El comportamiento de los bonos y la evolución del indicador

La jornada reflejó un escenario de contrastes dentro de los activos argentinos. Aunque algunos bonos soberanos mostraron retrocesos, otros instrumentos registraron avances que terminaron inclinando el balance general hacia una mejora del indicador de riesgo.

El riesgo país es seguido atentamente por operadores y analistas financieros debido a que funciona como una referencia sobre la percepción del mercado respecto de la deuda soberana argentina. En esta oportunidad, el retroceso de 0,2% permitió que el índice se mantuviera por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos.

La dinámica de los bonos soberanos resultó clave para explicar el movimiento del indicador elaborado por JP Morgan, ya que las subas parciales compensaron las pérdidas registradas en otros tramos de la curva.

Acciones argentinas con resultados mixtos en Wall Street

En paralelo con el comportamiento del riesgo país, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con fuertes contrastes a lo largo de la jornada.

Los ADRs mostraron ganancias de hasta 3,1%, encabezadas por los papeles de Banco Macro, aunque otras compañías registraron retrocesos inferiores al 2% en los desempeños más negativos del día. El movimiento dispar de los activos argentinos en Wall Street dejó en evidencia un mercado sin una tendencia homogénea, donde las compras se concentraron en determinados sectores mientras otros papeles quedaron presionados por ventas moderadas.

Entre los datos más destacados de la rueda internacional sobresalió el desempeño de Banco Macro, que logró posicionarse como una de las acciones con mayor avance dentro del panel argentino en Nueva York.

El comportamiento del Merval en la Bolsa porteña

En el mercado local, el índice Merval registró una suba de 0,2% y alcanzó los 3.076.372,99 puntos, en una sesión que también estuvo marcada por resultados variados entre las compañías líderes.

Las acciones bancarias volvieron a mostrar algunos de los mejores desempeños de la rueda dentro de la Bolsa porteña, encabezadas nuevamente por Banco Macro, que avanzó 2,4%.

Detrás se ubicaron:

Grupo Supervielle: +1%

Grupo Financiero Galicia: +0,84%

Las subas de los papeles financieros contrastaron con las pérdidas registradas en otros sectores del mercado accionario local.

Entre las bajas más relevantes de la jornada aparecieron:

Loma Negra: -1,4%

Sociedad Comercial del Plata: -2,2%

Edenor: -2,3%

La coexistencia de subas y bajas dentro del panel líder reflejó una rueda sin dirección uniforme, en la que los inversores mantuvieron posiciones selectivas sobre distintos sectores de la economía.