La Federación Económica participará en la licitación de los comercios de Valle Chico

El Ministerio de Vivienda y Urbanización y la Federación Económica de Catamarca (FEC) formalizaron un convenio de colaboración mediante el cual la entidad empresaria participará en el diseño e instrumentación del proceso de licitación de los locales comerciales que integrarán el futuro Centro Comercial de Valle Chico.

El acuerdo representa un paso orientado a fortalecer la transparencia, la apertura y la participación en el procedimiento de adjudicación de los espacios comerciales que formarán parte de este emprendimiento, incorporando a una institución representativa de los sectores del comercio y los servicios de la provincia en las distintas etapas del proceso.

La firma del convenio estuvo encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, quienes coincidieron en resaltar la importancia de generar mecanismos que permitan la participación de los distintos actores vinculados a la actividad comercial y de servicios.

El aporte de la FEC al proceso licitatorio

A partir de este convenio, la Federación Económica de Catamarca pondrá a disposición su experiencia institucional y técnica para colaborar en diferentes aspectos vinculados al proceso de licitación. Entre las tareas que desarrollará la entidad se encuentran:

Elaboración de las bases y condiciones de la convocatoria.

de la convocatoria. Colaboración en la difusión del proceso licitatorio.

del proceso licitatorio. Acompañamiento general de la iniciativa durante su desarrollo.

de la iniciativa durante su desarrollo. Contribución para garantizar un procedimiento abierto, transparente y con amplia participación.

La participación de la Federación busca aportar herramientas que permitan consolidar un mecanismo de adjudicación sustentado en criterios de apertura institucional y en la participación de los distintos sectores interesados en desarrollar actividades comerciales dentro del nuevo espacio.

La visión de Vivienda y Urbanización

Durante el encuentro, el ministro Fidel Sáenz destacó la importancia de incorporar a instituciones representativas de la comunidad en las decisiones relacionadas con proyectos considerados estratégicos para el desarrollo.

"Desde el inicio de esta gestión nos propusimos construir procesos abiertos y participativos. Por eso convocamos a la Federación Económica, una institución que nuclea a asociaciones y entidades representativas del comercio y los servicios de toda la provincia. Creemos que su participación aportará transparencia, legitimidad y una mirada amplia que permita generar más oportunidades para quienes quieran desarrollar su actividad en este nuevo espacio comercial", expresó el funcionario.

Las declaraciones del ministro reflejan el objetivo de promover mecanismos participativos en el desarrollo de iniciativas públicas, incorporando la experiencia de instituciones representativas del sector privado para fortalecer cada una de las etapas del proceso licitatorio.

El Centro Comercial de Valle Chico

Según lo informado, el Centro Comercial de Valle Chico integra una estrategia integral de desarrollo urbano impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanización.

La iniciativa tiene como objetivos:

Acompañar el crecimiento del barrio Valle Chico.

del barrio Valle Chico. Promover la actividad económica en la zona.

en la zona. Generar nuevas oportunidades para emprendedores y comerciantes.

En ese marco, el futuro centro comercial se presenta como una propuesta destinada a impulsar la actividad económica mediante la creación de nuevos espacios para el desarrollo del comercio y los servicios.

Una oportunidad

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, destacó el alcance del convenio y el potencial que representa Valle Chico para el desarrollo económico de la provincia.

"Para nosotros es excelente, una gran oportunidad. Hoy todo lo que sea desarrollo inmobiliario es importante porque todo lo que es el comercio y la pyme en general está buscando nuevas oportunidades. Yo creo que Valle Chico se ha transformado ya en un potencial muy importante al que hay que darle relevancia y trascendencia. El Centro Comercial me parece una obra increíblemente positiva para la zona, los vecinos y para el desarrollo del comercio en ese lugar", manifestó.

El dirigente también valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones y destacó la posibilidad de aportar la experiencia de los distintos sectores económicos de la provincia para fortalecer el proceso de licitación y ampliar las oportunidades destinadas a comerciantes y emprendedores interesados en integrar el futuro Centro Comercial de Valle Chico.