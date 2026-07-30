El dólar oficial profundizó su retroceso y amplió la distancia con el techo de la banda cambiaria

El dólar oficial registró una nueva baja y cerró en $1.488 para la venta en el mercado mayorista, alcanzando así su nivel más bajo en más de una semana. Con este movimiento, el tipo de cambio quedó ubicado 23,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, que durante la jornada se estableció en $1.843,63.

La rueda estuvo acompañada por un importante nivel de actividad. En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s539,5 millones, en una sesión que además estuvo en línea con el debilitamiento de la divisa norteamericana a nivel global.

El dinamismo también se reflejó en el volumen total negociado, que alcanzó los u$s1.680 millones, consolidando una jornada de elevada participación en el mercado cambiario.

La licitación del Tesoro aportó calma al mercado

La tranquilidad observada en la city encontró respaldo en los resultados de la última licitación del Ministerio de Economía. En esa operación, la cartera económica consiguió un rollover del 144,5%, al tiempo que colocó $12,21 billones.

A ese desempeño se sumó la obtención de u$s309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029, un resultado que contribuyó a reforzar el clima de estabilidad financiera durante la rueda.

En ese contexto, el comportamiento del mercado cambiario mostró una menor presión sobre el dólar oficial, mientras los operadores siguieron de cerca la evolución de las distintas variables financieras.

Los contratos de futuros también acompañaron la tendencia

La baja del tipo de cambio oficial tuvo su correlato en el mercado de futuros. Los contratos de dólar futuro registraron descensos de hasta 0,6% en los tramos correspondientes a 2026, reflejando una expectativa de menor presión cambiaria en esas posiciones.

Las proyecciones del mercado continúan ubicando al tipo de cambio mayorista en $1.488 para fines de julio, mientras que para diciembre las estimaciones lo sitúan en torno a $1.631.

Estos valores permiten observar las expectativas que actualmente predominan entre los participantes respecto de la evolución del mercado cambiario en los próximos meses.

El mercado minorista también registró bajas

En el segmento minorista, la tendencia fue similar. El dólar en el Banco Nación (BNA) descendió hasta $1.510 para la venta.

Como consecuencia de esa cotización, el dólar tarjeta quedó establecido en $1.963 para las compras internacionales, manteniendo la referencia para los consumos realizados fuera del país o en moneda extranjera.

Por su parte, el relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicó que el tipo de cambio promedio para la venta se ubicó en $1.512,02, reflejando el comportamiento general del mercado minorista.

El dólar blue mantuvo su posición entre las cotizaciones más elevadas

En el mercado informal, el dólar blue retrocedió hasta $1.565 para la venta, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.570.

A pesar de esa baja puntual, el balance mensual continúa siendo positivo. Durante julio, la cotización acumuló un incremento de $50, equivalente a un 3,3%, consolidándose como la segunda cotización más alta del mercado, únicamente por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

La combinación entre la estabilidad del dólar informal y la baja registrada por el tipo de cambio oficial provocó una ampliación de la brecha cambiaria, que se ubicó en cerca del 5,2%, alcanzando el mayor nivel desde fines de diciembre de 2025.

Los dólares financieros también operaron en baja

Las cotizaciones financieras acompañaron la tendencia descendente observada durante la jornada.

Los principales movimientos fueron los siguientes:

Dólar MEP: cayó 0,5% hasta $1.517,10 .

cayó hasta . Dólar contado con liquidación (CCL): retrocedió 1% y finalizó en $1.570,42.

Como resultado de esas variaciones, las diferencias respecto del tipo de cambio mayorista quedaron establecidas en:

Brecha entre el MEP y el mayorista: 1,4% .

. Brecha entre el CCL y el mayorista: 4,9%.

Un mercado con menor presión cambiaria y foco en las expectativas

La jornada dejó como principal dato el descenso del dólar oficial mayorista hasta los $1.488, su menor valor en más de una semana, acompañado por un importante volumen de operaciones tanto en el segmento de contado como en el total negociado.

Al mismo tiempo, la combinación entre el debilitamiento global del dólar, los resultados de la licitación del Ministerio de Economía, el rollover del 144,5%, la colocación de $12,21 billones, la obtención de u$s309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029 y la caída de los contratos de futuros contribuyó a un escenario de mayor estabilidad en la plaza cambiaria.

En paralelo, las distintas cotizaciones mantuvieron comportamientos diferenciados. Mientras el mercado minorista también registró bajas y los dólares financieros cerraron en terreno negativo, el dólar blue conservó su posición como la segunda referencia más alta del mercado y amplió la brecha con el oficial hasta aproximadamente 5,2%, el nivel más elevado desde fines de diciembre de 2025. De esta manera, el mercado concluyó una rueda en la que la evolución del tipo de cambio oficial, el desempeño de las cotizaciones alternativas y las expectativas implícitas en los futuros volvieron a concentrar la atención de los operadores.