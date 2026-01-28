El riesgo país se consolida abajo de los 500 puntos básicos y los bonos siguen en alza

El riesgo país argentino volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, un umbral que no se alcanzaba desde hace casi ocho años, y consolidó así un escenario de mejora sostenida en las condiciones financieras. El indicador que elabora el banco J.P. Morgan cerró este miércoles en 486 puntos, en un contexto marcado por un fuerte avance de los bonos soberanos en dólares y un renovado optimismo entre los inversores respecto a la evolución macroeconómica del país.

La caída del riesgo país se explica, principalmente, por la suba generalizada de los títulos públicos en moneda extranjera, que en Wall Street avanzaron hasta 1,3%, con especial dinamismo en los tramos largos de la curva. Este comportamiento refuerza la expectativa de que, si se mantiene la tendencia descendente, Argentina podría estar más cerca de recuperar el acceso al mercado internacional de deuda, una posibilidad que el mercado sigue con atención.

En paralelo, el buen clima financiero se reflejó en el mercado accionario. El martes, el S&P Merval trepó 4,2% en dólares, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses. Sin embargo, durante la rueda de este miércoles se observó una toma de ganancias, luego de un inicio positivo. El índice porteño, que llegó a subir 1,4%, revirtió su tendencia y cayó 0,6%, para ubicarse en 3.224.129,87 puntos básicos.

Entre las acciones líderes, las mayores bajas correspondieron a Cresud (-2,7%), Transportadora de Gas del Sur (-2,7%) y Edenor (-2,6%), en una jornada marcada por mayor cautela. La misma dinámica se replicó entre los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, donde Cresud encabezó las pérdidas con un retroceso de 3,4%, seguida por Edenor (-3,3%) y Transportadora de Gas (-2,5%). El desempeño refleja una corrección técnica tras las subas recientes, más que un cambio estructural en las expectativas.

El nuevo escenario de menor riesgo soberano ya comenzó a ser aprovechado por las provincias. En ese contexto, Córdoba logró colocar u$s800 millones bajo ley de Nueva York a un rendimiento del 8,95%, con una demanda que duplicó la oferta, alcanzando cerca de u$s1.600 millones, impulsada por una fuerte participación de inversores internacionales. Los fondos obtenidos serán destinados a obras de infraestructura y a la recompra de deuda, con el objetivo de suavizar el perfil de vencimientos.

Esta operación se suma a colocaciones recientes realizadas por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, y abre el camino para que otros distritos comiencen a testear el mercado internacional de cara a los compromisos en dólares previstos para 2026.

Bonos en pesos y una licitación clave

Mientras tanto, el foco del mercado local está puesto en la licitación de deuda en pesos que enfrenta este miércoles la Secretaría de Finanzas, considerada clave para cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero. El Ministerio de Economía deberá afrontar compromisos por aproximadamente $9,4 billones, monto que busca renovar en su mayor parte.

La licitación llega en un contexto más favorable que semanas atrás, con una menor volatilidad en las tasas de interés de corto plazo y una baja en los rendimientos de la curva en moneda local. En la city financiera estiman que el nivel de roll over será elevado, apoyado en la reciente descompresión de la falta de liquidez que había dominado el mercado en el inicio del año.

Con un riesgo país en retroceso, bonos en alza y señales de mayor estabilidad financiera, el mercado comienza a recalibrar sus expectativas y a mirar con mayor atención las oportunidades que podría abrir una eventual normalización del acceso al financiamiento externo.