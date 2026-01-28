Salario mínimo en crisis: solo alcanza para alimentarse dos semanas al mes

El panorama económico de la Argentina al cierre de 2025 presenta una realidad cruda para los sectores que perciben los ingresos más bajos del mercado laboral formal. Lo que hace apenas cuatro años representaba un piso de subsistencia —la capacidad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de cubrir la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)— se ha transformado en una garantía insuficiente.

Según el informe anual presentado por la Fundación Colsecor, el deterioro del poder de compra frente al costo de los alimentos esenciales ha llevado a que los hogares cuenten con recursos para alimentarse apenas algo más de medio mes.

Este relevamiento, que analiza la evolución de precios en 84 localidades de diez provincias argentinas, arroja una conclusión que redefine la urgencia social: mientras en 2021 el salario alcanzaba para el mes completo, en 2025 permite cubrir casi 13 días menos de alimentación básica. Esta pérdida de capacidad de compra se repitió año tras año, sin interrupciones, consolidando una tendencia descendente del salario frente a las góndolas.

La magnitud del fenómeno se explica a través de un proceso de encarecimiento persistente que se aceleró notablemente a partir de 2022. El informe, coordinado por la socióloga Natalia Calcagno, destaca los siguientes datos técnicos sobre la evolución de la CBA:

Aumento acumulado (2021-2025): El costo de la alimentación básica se incrementó un 1.659 por ciento , multiplicándose más de 17 veces en cuatro años.

El costo de la alimentación básica se incrementó un , multiplicándose más de 17 veces en cuatro años. Valor de la Canasta 2025: El costo promedio para un adulto equivalente fue de 153.526 pesos mensuales .

El costo promedio para un fue de . Referencia Salarial: El SMVM alcanzó en enero de 2025 los 341.000 pesos para la jornada legal completa, cifra que no logró compensar la suba de precios.

El SMVM alcanzó en enero de 2025 los para la jornada legal completa, cifra que no logró compensar la suba de precios. Impacto en Dólares: En términos de dólar oficial, la canasta aumentó un 23,8 por ciento en el período, lo que demuestra que el problema no es solo la depreciación del peso, sino un aumento real del costo alimentario.

La escalada por rubros y el impacto en el consumo

El análisis detallado por bloques de consumo permite identificar qué productos castigaron más el bolsillo en cada etapa. Entre 2021 y 2022, las frutas y verduras lideraron las subas con un 172,8 por ciento. Posteriormente, en el tramo 2022-2023, los cereales y legumbres registraron un aumento extraordinario del 448,2 por ciento. Durante 2023-2024, los lácteos encabezaron los incrementos con un 163,1 por ciento, mientras que en el último año, la carne vacuna recuperó el terreno perdido con un alza del 71,9 por ciento.

Gerardo Sánchez, economista y asesor de la Fundación, advierte que esta dinámica genera ajustes forzados en la dieta de los hogares, ya que los aumentos se concentraron en alimentos de difícil sustitución. La brecha entre el salario y la línea de indigencia —definida por el costo de esta canasta— no ha dejado de ampliarse, dejando a miles de familias con una cobertura alimentaria que se agota mucho antes de que termine el mes.