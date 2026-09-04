El riesgo país encadenó la cuarta baja consecutiva y finalizó la semana por debajo de los 500 puntos

El riesgo país recuperó la tendencia bajista y culminó la semana por debajo de los 500 puntos.

El indicador que elabora el JP Morgan terminó en los 490 puntos básicos. Tras varias jornadas por encima de los 500 puntos, el riesgo país recuperó el sendero bajista y cedió 4 unidades, o el equivalente a 0,8% este viernes.

En lo que va de septiembre, el indicador registra una merma de 4,3%. Esta caída estuvo impulsada por el buen desempeño de los bonos soberanos, los cuales finalizaron —en todas sus especies— con ganancias.

El contexto para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también fue positivo. Las máximas subas vinieron de la mano de Cresud (1,9%), Loma Negra (1,3%) y Corporación América (0,8%).

En tanto, los papeles de Globant (-3%), BBVA (-1,8%) y Banco Macro (-0,8%) encabezaron las pérdidas.

En la plaza local, el Merval retrocedió 0,3% hasta los 3.049.121,44 puntos; medido en dólares culminó en US$1.926,67, con un leve incremento de 0,1%.

La Bolsa porteña operó con mayoría de disparidades, en donde las alzas llegaron hasta un 2,45% (Ternium), mientras que las caídas tocaron una merma de 2,4% (Banco de Valores).

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, las acciones de las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum operaron en rojo, como consecuencia de las medidas sobre endurecer sanciones si avanzan con la explotación de hidrocarburos en el territorio.

En el inicio de las operaciones las caídas fueron de hasta 10%, pero, con el correr de las transacciones, tuvieron una recuperación.

Ambas empresas están asociadas en el proyecto Sea Lion, que está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino.

La empresa británica cuenta con el 65% del proyecto y el 35% restante le corresponde a la empresa israelí.