Petróleo en Malvinas: las acciones de las empresas apuntadas cayeron hasta 10%

Las acciones de las empresas petroleras vinculadas con la explotación de recursos en las cercanías de las Islas Malvinas registraron este viernes fuertes caídas en el mercado de Londres, después del discurso del presidente Javier Milei, quien anunció una serie de medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica.

Los papeles de la petrolera británica Rockhopper Exploration y de la israelí Navitas Petroleum, compañías responsables del proyecto Sea Lion, llegaron a retroceder hasta un 10% durante la jornada.

Las bajas se produjeron después de que Milei anunciara medidas destinadas a impedir la explotación de recursos en las islas sin autorización argentina. El mandatario sostuvo que la extracción de crudo en aguas cercanas al archipiélago constituye una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.

En el cierre de la jornada bursátil, las principales compañías involucradas también terminaron con resultados negativos:

Borders & Southern: caída del 9,41% en la Bolsa de Londres.

caída del en la Bolsa de Londres. Rockhopper Exploration: baja del 6,41% en la plaza inglesa.

baja del en la plaza inglesa. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum: durante la jornada llegaron a registrar retrocesos de hasta 10%.

Las medidas anunciadas por Milei

El impacto en el mercado se produjo luego de que el Presidente anunciara, durante una cadena nacional, una serie de medidas vinculadas con las empresas que participan en proyectos de explotación de recursos en las Islas Malvinas.

Milei afirmó: "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina".

La declaración marcó una advertencia directa hacia las compañías que intervienen en actividades relacionadas con las islas y fue acompañada por otros anuncios vinculados con la defensa de la soberanía nacional. Entre las medidas confirmadas por el Presidente se encuentran:

La inhabilitación para operar en territorio argentino de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

de empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego .

. El envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional .

. El endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen sin autorización argentina en las islas.

El Gobierno argentino había advertido así sobre las consecuencias que podrían enfrentar las compañías vinculadas con actividades de explotación de recursos en el archipiélago.

Antecedentes de las sanciones argentinas

La situación entre las empresas petroleras y la Argentina no comenzó con los anuncios realizados este viernes. El país ya había sancionado anteriormente a las compañías que actualmente impulsan el proyecto Sea Lion.

En el caso de Rockhopper Exploration, la sanción argentina se produjo en 2013, mientras que Navitas Petroleum fue sancionada en 2022. Además de estas dos compañías, en las islas también poseen licencias para desarrollar actividades petroleras la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

La evolución de las acciones de Borders & Southern durante la jornada también reflejó el impacto de los anuncios. Sus papeles finalizaron con una baja del 9,41% en la Bolsa de Londres.

Rockhopper, por su parte, cerró con una caída del 6,41%, luego de haber llegado a registrar durante la jornada un retroceso de hasta el 10%.

Rockhopper y Navitas defendieron sus licencias

Mientras el Gobierno argentino anunció nuevas medidas para limitar la actividad de las empresas vinculadas con proyectos petroleros en las islas, las dos compañías que cuentan con licencia para operar el yacimiento Sea Lion salieron a restarle importancia al anuncio presidencial.

Según consignó la agencia EFE, tanto la británica Rockhopper como la israelí Navitas remarcaron que las licencias que poseen fueron "legalmente otorgadas" por el gobierno local de las islas. La posición expresada por ambas compañías se produjo después de las advertencias formuladas por Milei y en medio de las fuertes caídas que experimentaron sus acciones en el mercado londinense.

De esta manera, mientras desde la Argentina se anunciaron medidas destinadas a impedir operaciones sin autorización argentina, las empresas defendieron el marco legal bajo el cual aseguran haber obtenido sus respectivas licencias.

Sea Lion, un proyecto offshore de gran escala

El centro de la disputa está puesto en el proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore situado en el Atlántico sur, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a una profundidad de 450 metros.

De avanzar de acuerdo con las previsiones establecidas, se trataría del primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago. El proyecto es impulsado conjuntamente por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de origen británico.

El descubrimiento del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el hallazgo de crudo en la zona. A partir de entonces se desarrollaron años de estudios hasta que ambas compañías adoptaron, en diciembre de 2025, la decisión final de inversión.

Esa decisión implica que, para las empresas involucradas, el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.

Reservas, producción e inicio previsto

Los datos proporcionados por Navitas al 31 de julio dimensionan el alcance de Sea Lion. Según esa información, el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La primera fase del proyecto contempla una producción de 50.000 barriles diarios, mientras que el primer petróleo está previsto para marzo de 2028. La operación de extracción está planteada para comenzar durante 2028, de acuerdo con el cronograma previsto por las compañías responsables.

Una inversión millonaria en medio de la disputa

El desarrollo de Sea Lion contempla una inversión inicial de US$1.800 millones hasta la obtención del primer crudo. A esa suma se agregarían otros US$2.100 millones para el resto de la explotación, cuyo horizonte está proyectado en 30 años.

El volumen de recursos involucrados y las características del proyecto colocan a Sea Lion como el principal eje de las recientes tensiones entre las compañías petroleras, el Gobierno argentino y las autoridades locales de las islas.

La explotación está proyectada para comenzar en 2028, mientras que el primer petróleo está previsto para marzo de ese mismo año. La decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025 había establecido la viabilidad técnica y económica del emprendimiento.