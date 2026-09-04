Marcatón Medicamentos: ¿cuándo entrará en vigencia el programa?

El Gobierno de Catamarca pondrá en vigencia desde el próximo lunes 14 el programa Marcatón Medicamentos, una iniciativa que contempla beneficios para la compra de medicamentos en farmacias adheridas de distintos puntos de toda la provincia.

La información fue confirmada por la secretaria de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, licenciada Virginia Jerez, quien brindó detalles sobre la puesta en funcionamiento de la propuesta y estimó que alrededor de 200 farmacias se sumarán al programa.

La iniciativa comenzará a regir formalmente el lunes 14 y tendrá como objetivo generar un beneficio económico para los consumidores al momento de adquirir medicamentos. Para ello, se prevé la adhesión de una importante red de establecimientos distribuidos en diferentes localidades de la provincia.

Descuento del 20% y reintegros de hasta $80.000

Según explicó la funcionaria, la operatoria del Marcatón Medicamentos contempla un descuento del 20%, con un tope de reintegro que podrá alcanzar hasta $80.000 por compra. El esquema previsto establece los siguientes beneficios:

• Descuento del 20% para la compra de medicamentos.

• Tope de reintegro de hasta $80.000 por compra.

• Aplicación del beneficio en las farmacias adheridas al programa.

• Posibilidad de acceder al descuento de manera independiente de los beneficios que correspondan a través de las respectivas obras sociales.

Este último punto representa una de las características centrales de la operatoria informada, ya que el beneficio del programa será aplicable más allá de los descuentos que pudieran corresponder a los afiliados por medio de sus respectivas coberturas de obras sociales.

De esta manera, el programa contempla un mecanismo destinado a acompañar a los consumidores en el momento de realizar la compra de medicamentos, a través de los establecimientos que decidan adherirse a la propuesta.

Alrededor de 200 farmacias podrían sumarse

La secretaria de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Virginia Jerez, estimó que alrededor de 200 farmacias se incorporarán a la iniciativa.

La adhesión de esa cantidad de establecimientos permitiría conformar una red de farmacias distribuidas en distintos puntos de Catamarca, donde los consumidores podrán acceder a los beneficios previstos por el Marcatón Medicamentos.

La expectativa oficial está centrada precisamente en alcanzar a una importante cantidad de beneficiarios mediante la incorporación de las farmacias a la propuesta. El programa comenzará a funcionar formalmente el lunes 14, con la adhesión de establecimientos como uno de los aspectos fundamentales para su alcance en el territorio provincial.

Alivio económico para los consumidores

De acuerdo con la información brindada, el Marcatón Medicamentos busca generar un alivio económico para los consumidores al momento de adquirir los productos incluidos en la operatoria.

El descuento del 20% y el tope de reintegro de hasta $80.000 por compra constituyen los principales beneficios anunciados para quienes realicen sus compras en las farmacias adheridas.

La medida se aplicará además sin reemplazar los descuentos que pudieran corresponder a los afiliados a través de sus respectivas obras sociales. Así, el programa se presenta como un beneficio independiente de esas coberturas, según explicó la funcionaria provincial.

La propuesta se implementará mediante una red de establecimientos adheridos y contará con presencia en distintos puntos de Catamarca, de acuerdo con la expectativa oficial sobre la cantidad de farmacias que se incorporarán.