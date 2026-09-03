La Justicia decretó la quiebra de Musimundo: cerraron 20 sucursales en el norte del país

La Justicia ha decretado formalmente la quiebra de Carsa S.A., la firma controlante de la emblemática cadena de venta de electrodomésticos Musimundo. Esta medida de profundo impacto económico dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que la compañía había obtenido previamente. El caso, que ha acaparado la atención del mercado y del sector comercial, reencauzó todo el expediente bajo la figura legal de quiebra tras un complejo proceso atravesado por cierres masivos de sucursales, una venta que finalmente se frustró y un delicado estado financiero que evoca antecedentes pasados de reestructuración en la firma.

La decisión de gran trascendencia institucional fue adoptada el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, bajo la magistratura de Fernando Luis Lavenas, dentro del expediente caratulado originalmente como "CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo". De acuerdo con la información oficial emitida por la propia compañía a través de un hecho relevante remitido formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el tribunal determinó revocar la resolución inicial de apertura del concurso preventivo dictada el pasado 17 de julio, transformando por completo la naturaleza jurídica del proceso y obligando a recaratular las actuaciones bajo la denominación de "CARSA S.A. s/ Quiebra".

Contexto operativo, tensiones laborales y negociaciones frustradas

Antes de que se formalizara el decreto de quiebra, la realidad de la empresa ya exhibía señales inequívocas de un profundo deterioro en su operatividad cotidiana. Musimundo, bajo la órbita de control de Carsa S.A., concretó el cierre de 20 sucursales localizadas estratégicamente en el nordeste de la República Argentina, abarcando provincias enteras como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Este repliegue territorial se desarrolló en un escenario macroeconómico complejo, caracterizado por una marcada caída en el consumo general, el sostenido avance del comercio electrónico y una profunda crisis interna dentro de la corporación.

Fuentes cercanas a la organización empresarial indicaron en su momento que el objetivo central al buscar el cauce del concurso preventivo era ordenar sus pesadas cargas de pasivos, justificando los cierres bajo la premisa de eliminar locales considerados duplicados, es decir, aquellas plazas comerciales donde la marca operaba con más de un punto de venta simultáneo. No obstante, allegados a la sociedad estimaban que este drástico ajuste preliminar había dejado un saldo alarmante de más de 100 puestos de trabajo afectados.

La tensión de los acontecimientos se intensificó en las semanas previas a la presentación concursal original, cuando se abrieron canales de negociación orientados a concretar una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena comercial surgida del recambio de marca de locales operados históricamente por Electrónica Megatone. Sin embargo, pese a las expectativas iniciales del mercado, aquella importante operación comercial no prosperó.

Radiografía financiera y el peso de los pasivos

El actual escenario judicial encuentra sus fundamentos en el análisis financiero detallado por la magistratura. Según lo comunicado al mercado, el juez interviniente fundamentó su decisión en el marco de la intervención de la sindicatura sobre un plan de reducción de estructura que había sido presentado formalmente por la sociedad. Dicho plan había recibido la aprobación del directorio de Carsa S.A. el 26 de agosto de 2026, tras haberse concretado los cierres de sucursales y luego de fracasar la mencionada operación destinada a transferir 45 sucursales, un movimiento que también contaba con autorización previa de la propia compañía.

Para comprender la magnitud de la crisis institucional, es fundamental repasar las cifras técnicas y los antecedentes económicos que moldearon este desenlace:

Antecedente histórico: Carsa S.A. ya se había visto en la necesidad de recurrir a un concurso de acreedores en junio de 2018, oportunidad en la cual declaró una deuda acumulada de 900 millones de pesos.

Pasivos bancarios recientes: A finales de mayo de 2026, la firma registraba compromisos financieros bancarios por aproximadamente 3.060 millones de pesos.

Principal acreedor bancario: El Banco Nación se posicionaba como el principal acreedor de este segmento, con acreencias cercanas a los 1.549 millones de pesos.

Deuda concursal total: El volumen de la deuda sujeta a proceso concursal ascendía a la cifra crítica de 63.500 millones de pesos.

De acuerdo con los considerandos del fallo, el magistrado interpretó que se constataban de manera fehaciente "hechos reveladores del estado de cesación de pagos", amparándose estrictamente en los términos estipulados por el artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras. Bajo esta premisa legal, el tribunal consideró absolutamente inviable la continuidad del concurso preventivo. Indirectamente, la compañía reconoció que la resolución judicial estuvo ligada de forma directa al deterioro de su situación financiera y a la total imposibilidad de sostener el proceso concursal bajo las condiciones en las que este venía tramitando.

Próximos pasos procesales y hoja de ruta legal

A pesar del cambio radical en la figura legal del expediente, el tribunal dispuso la continuidad formal de los órganos de supervisión ya designados con anterioridad. De esta manera, el proceso continuará bajo la responsabilidad de la sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez, un equipo profesional integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.

Asimismo, la resolución judicial mantuvo firmes las fechas y los plazos procesales establecidos para las siguientes etapas clave del desarrollo de la quiebra:

Verificación de créditos: Los acreedores tendrán plazo para la presentación de sus pedidos de verificación ante la sindicatura hasta el 6 de noviembre de 2026.

Informe individual: La presentación del informe detallado previsto por el artículo 35 de la ley concursal fue fijada para el 30 de marzo de 2027.

Informe general: El documento general estipulado en el artículo 39 deberá ser presentado de manera oficial el 25 de junio de 2027.

De este modo, el expediente de Carsa S.A. transita una etapa definitiva, marcando un capítulo crítico para el comercio minorista nacional y dejando planteados los interrogantes sobre el futuro inmediato de su estructura operativa y comercial.