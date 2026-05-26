El dólar oficial volvió a subir y tocó su nivel más alto en un mes

La jornada cambiaria del martes 26 de mayo de 2026 estuvo marcada por una suba generalizada de las distintas cotizaciones del dólar y por una decisión clave del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vinculada al financiamiento de exportadores. En el primer día hábil de la semana corta, luego del feriado nacional del 25 de Mayo, el mercado exhibió movimientos tanto en el segmento oficial como en los financieros y paralelos, mientras la autoridad monetaria avanzó con una flexibilización normativa destinada a facilitar la cancelación de deudas en moneda extranjera.

El dólar oficial cerró en el Banco Nación con una cotización de $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, registrando un incremento del 0,36% respecto de la rueda previa. El movimiento reflejó una continuidad de la presión sobre el tipo de cambio formal en un contexto de seguimiento permanente por parte de operadores financieros y empresas.

En paralelo, el dólar blue finalizó la jornada en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra, ubicándose $10 por encima del oficial. La cotización informal avanzó 1,07%, mostrando una variación superior a la del mercado regulado y ampliando nuevamente la atención sobre la brecha cambiaria.

Cómo cerraron los distintos tipos de dólar

La rueda del 26 de mayo dejó diferencias entre los distintos segmentos del mercado cambiario. Las cotizaciones quedaron configuradas de la siguiente manera:

Dólar oficial Compra: $1.380 Venta: $1.430

Dólar blue Compra: $1.420 Venta: $1.440

Dólar MEP Compra: $1.432,60 Venta: $1.434,70

Dólar Contado con Liquidación (CCL) Compra: $1.486,40 Venta: $1.486,80

Dólar tarjeta Venta: $1.859



Entre las distintas referencias, el Contado con Liquidación (CCL) volvió a posicionarse como la cotización más elevada dentro de los segmentos financieros, acercándose a los $1.487, mientras que el dólar tarjeta permaneció como el valor más alto del esquema cambiario disponible para consumos en el exterior.

El comportamiento de los tipos de cambio financieros también mostró una dinámica de relativa proximidad entre el MEP y el oficial, aunque con diferencias más amplias respecto del CCL. Esta configuración volvió a evidenciar la coexistencia de múltiples referencias cambiarias dentro del sistema argentino.

La nueva medida del Banco Central para exportadores

En simultáneo con la evolución del mercado cambiario, el Banco Central oficializó una modificación normativa destinada a exportadores. A través de la Comunicación "A" 8441/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la entidad habilitó la utilización de divisas para la cancelación de determinadas deudas.

La disposición introduce adecuaciones en el sistema de seguimiento de cobros de exportaciones de bienes, conocido como SECOEXPO, y permite el uso de moneda extranjera para cancelar pagarés denominados y pagaderos también en divisas.

Según lo establecido por la normativa, los exportadores podrán aplicar los fondos provenientes de ventas al exterior para cancelar tanto el capital como los intereses de pagarés emitidos bajo el marco de la Resolución General 1.003/24 de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La medida apunta específicamente a operaciones vinculadas al financiamiento de exportaciones y establece una serie de requisitos precisos para acceder al mecanismo.

Las condiciones impuestas por la normativa

El esquema diseñado por el BCRA contempla condiciones específicas para que las empresas puedan utilizar las divisas obtenidas de exportaciones en la cancelación de sus obligaciones financieras.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Liquidación de fondos La totalidad de los fondos recibidos mediante la emisión del pagaré debe haberse liquidado en el mercado de cambios dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su recepción.

Operaciones locales La cancelación de la deuda deberá concretarse dentro del país mediante transferencias desde una cuenta en moneda extranjera perteneciente al exportador en una entidad financiera local.

Origen de los fondos Los recursos utilizados deberán provenir del canje o arbitraje de transferencias del exterior relacionadas con cobros de exportaciones de bienes.

Certificación obligatoria Será necesaria una certificación de aplicación emitida por la entidad encargada del seguimiento de anticipos y financiaciones de exportación.



Un mercado atento a la dinámica cambiaria y financiera

La combinación entre la suba de las distintas cotizaciones del dólar y la nueva flexibilización para exportadores volvió a colocar al mercado cambiario en el centro de la escena económica. La jornada posterior al feriado patrio mostró un escenario de movimientos moderados en el segmento oficial, pero con incrementos más marcados en el mercado informal y valores financieros que continuaron por encima de las referencias bancarias.

En ese contexto, la decisión del BCRA introduce una herramienta específica para el sector exportador, permitiendo canalizar divisas provenientes del comercio exterior hacia la cancelación de compromisos financieros emitidos en moneda extranjera. La medida se inscribe dentro de las adecuaciones regulatorias sobre operaciones de exportación y financiamiento, en una jornada donde todas las miradas estuvieron puestas en la evolución del dólar y en las señales provenientes de la autoridad monetaria.