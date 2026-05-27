Turismo internacional: cayó la cantidad de argentinos que viajaron al exterior en abril

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior durante abril registró una caída interanual del 15,7%, aunque el volumen total de personas que abandonaron el país volvió a superar ampliamente al número de extranjeros que ingresaron al territorio nacional.

Según los datos de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y difundida por la Agencia Noticias Argentinas, durante el cuarto mes del año salieron de Argentina 1.202.300 personas.

En paralelo, ingresaron al país 755.000 extranjeros, cifra que representó un incremento interanual del 8%. Pese a la desaceleración observada en la diferencia entre turismo receptivo y emisivo, el saldo turístico volvió a mostrar un resultado negativo. La brecha entre quienes ingresaron y quienes salieron del país durante abril dejó un déficit de 301.700 personas.

El comportamiento de las estadísticas refleja una tendencia que se mantiene desde comienzos de año: aunque disminuye la cantidad de argentinos que viajan al exterior y aumenta el número de visitantes internacionales, las salidas continúan siendo superiores a los ingresos.

Un primer cuatrimestre con fuerte déficit turístico

El balance acumulado de los primeros cuatro meses del año confirmó la persistencia del desequilibrio turístico. Entre enero y abril ingresaron al país 2.188.900 extranjeros, mientras que las salidas totalizaron 5.219.800 turistas.

De esta manera, el saldo acumulado del primer cuatrimestre cerró con 3.030.900 personas menos en comparación con el mismo período del último año, manteniéndose un déficit significativo en el movimiento turístico internacional.

Si bien los datos reflejan una reducción progresiva de la brecha mensual entre turismo receptivo y emisivo desde enero hasta abril, el informe remarca que la cantidad de personas que ingresan a Argentina continúa siendo menor respecto de quienes viajan al exterior.

El comportamiento de las cifras muestra que el turismo emisivo sigue teniendo un peso considerable dentro del flujo internacional de pasajeros, aun en un contexto de caída interanual de salidas.

Turismo receptivo: Brasil lideró el ingreso de extranjeros

Durante abril ingresaron a Argentina 755.000 visitantes internacionales, de los cuales:

463.100 fueron turistas

292.000 fueron excursionistas

Entre los principales lugares de origen de los visitantes extranjeros se destacó Brasil, que representó el 20,5% del total de ingresos registrados durante el mes. Detrás se ubicaron:

Uruguay , con el 16,4%

, con el 16,4% Europa, con el 15,3%

Los datos difundidos por el INDEC también detallaron las principales vías de acceso utilizadas por quienes ingresaron al país. El ingreso por vía terrestre volvió a ocupar el primer lugar, aunque prácticamente sin variaciones respecto del mismo mes del año anterior.

Las estadísticas oficiales señalaron:

438.600 personas ingresaron por vía terrestre , con una variación interanual de 0,9%.

, con una variación interanual de 0,9%. 246.200 ingresaron por vía aérea , con un crecimiento interanual del 27%.

, con un crecimiento interanual del 27%. 70.200 ingresaron por vía fluvial o marítima, con una caída interanual del 1%.

El crecimiento de los ingresos por vía aérea aparece como uno de los datos más destacados del informe correspondiente al cuarto mes del año.

Los países limítrofes volvieron a liderar las preferencias

En cuanto al turismo emisivo, el informe indicó que las salidas alcanzaron un total de 1.202.300 personas. De ese total:

764.800 fueron turistas

437.500 fueron excursionistas

La vía terrestre volvió a consolidarse como la principal opción elegida por los argentinos para salir del país. Las estadísticas oficiales muestran que:

717.700 personas viajaron por vía terrestre

395.400 lo hicieron por vía aérea

89.100 utilizaron la vía fluvial o marítima

Los países limítrofes continuaron concentrando la mayor parte de las preferencias de viaje de los argentinos. En conjunto representaron el 71,7% de los destinos elegidos. Dentro de ese grupo, los principales destinos fueron:

Brasil , con el 28,3%

, con el 28,3% Chile , con el 16,1%

, con el 16,1% Paraguay, con el 12,3%

En términos interanuales, las salidas por vía terrestre mostraron una caída del 23,9%, mientras que las realizadas por vía fluvial o marítima descendieron un 22,6%. Por el contrario, las salidas aéreas registraron un incremento del 7,7% respecto de abril del año anterior.

Una brecha que sigue marcando el escenario turístico

Los datos de abril reflejan una moderación en la diferencia entre turismo receptivo y emisivo, aunque todavía sin modificar la tendencia estructural del balance turístico internacional.

La combinación entre menor cantidad de argentinos viajando al exterior y aumento del ingreso de extranjeros permitió reducir parcialmente la brecha mensual, pero el saldo continuó siendo negativo tanto en abril como en el acumulado del primer cuatrimestre. El informe del INDEC evidencia además el predominio sostenido de los viajes hacia países limítrofes y la fuerte participación de las conexiones terrestres dentro del movimiento internacional de pasajeros.

Al mismo tiempo, el crecimiento de los ingresos y salidas por vía aérea aparece como otro de los elementos destacados del relevamiento, en un escenario donde las estadísticas continúan mostrando una diferencia importante entre el turismo que llega al país y el que sale hacia destinos internacionales.