El riesgo país perfora los 600 puntos y suben las acciones argentinas en Wall Street

Tendencia alcista en el mercado internacional

En una jornada marcada por la inactividad financiera en el ámbito local debido al feriado que conmemora los 50 años del golpe militar de 1976, los activos argentinos han encontrado un escenario de notable optimismo en el exterior. Durante la apertura de las operaciones en Wall Street, los bonos soberanos de la República Argentina mostraron una sólida tendencia alcista, registrando incrementos cercanos al 1% en el inicio de la rueda neoyorquina.

Esta mejora en la cotización de la deuda pública ha tenido un impacto directo e inmediato en los indicadores de solvencia percibidos por el mercado global. Como consecuencia de este movimiento, el riesgo país elaborado por el banco de inversión JP Morgan registró un retroceso de cuatro unidades, logrando ubicarse en los 596 puntos básicos. Esta cifra representa un hito para el crédito argentino, ya que constituye el valor más bajo alcanzado por este indicador desde el pasado 17 de marzo. La capacidad de perforar nuevamente la barrera de los 600 puntos refleja una ventana de oportunidad que los inversores internacionales están decidiendo aprovechar.

Comportamiento de las acciones y el mercado cambiario

Mientras los bonos mantienen un rumbo firme, las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior a través de ADRs presentan un panorama de números mixtos, aunque con subas que en sectores estratégicos superan el 4%. El sector energético y de servicios públicos lidera las ganancias, impulsado en gran medida por el contexto internacional del crudo. Las principales alzas son encabezadas por Transportadora Gas del Sur, con un incremento del 4,5%, seguida por la petrolera estatal YPF con un 2,6% y Central Puerto con un 2,5%.

En el extremo opuesto de la tabla, las bajas en Wall Street son lideradas por las firmas tecnológicas y bancarias, donde Globant retrocede un 5%, Mercado Libre un 2,4% y el banco BBVA un 1,2%. Por otro lado, cabe destacar que el dólar oficial no presenta oscilaciones este martes dado que el Mercado Libre de Cambios no opera por el feriado nacional. Por lo tanto, la referencia válida para los inversores sigue siendo la cotización de clausura de la última rueda hábil del viernes, establecida en $1410 en las pantallas del Banco Nación.

El factor petróleo y el conflicto en el estrecho de Ormuz

La dinámica de los activos financieros argentinos no puede explicarse hoy sin observar el mercado de materias primas. El precio del crudo Brent se mantiene como una variable crítica, cotizando este martes en torno a los US$103 por barril. La estrecha vinculación entre la deuda argentina y los vaivenes del sector energético responde a la sensibilidad de los mercados emergentes ante los conflictos bélicos en Medio Oriente, que encarecen la energía y alteran los flujos de capital.

Un reporte de la consultora PPI advirtió recientemente que, mientras la atención del mercado continúe centrada en el estrecho de Ormuz, la volatilidad derivada de la guerra seguirá teniendo un impacto directo sobre los activos denominados emergentes y de alto rendimiento. En este sentido, las declaraciones cruzadas entre las potencias han generado un "serrucho" de precios que mantiene en vilo a los operadores de bonos argentinos. El barril comenzó la semana en US$108, pero experimentó una caída abrupta del 14% hasta los US$96 luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que negociaba un acuerdo de paz con Irán para garantizar el suministro.

Incertidumbre diplomática y volatilidad de precios

El optimismo generado por el mensaje de Donald Trump, que buscaba aliviar las preocupaciones sobre el abastecimiento a corto y mediano plazo y la apertura del estrecho de Ormuz, fue rápidamente matizado por la realidad diplomática. Desde Teherán respondieron con contundencia, asegurando que no ha existido contacto alguno entre las partes desde el inicio del conflicto armado. Esta desmentida iraní volvió a presionar al alza el valor del crudo, que tras oscilar en un rango de entre US97 y US108, se estabilizó nuevamente por encima de la marca de los US$100.

Para los analistas internacionales, el petróleo Brent sigue testeando niveles de resistencia que no se veían desde los máximos de abril de 2022, cuando la materia prima alcanzó los US$120. Para la Argentina, este escenario de precios altos en la energía representa un factor determinante que Wall Street interpreta a través de la cotización de sus principales empresas energéticas. Estas firmas logran capturar la atención de los carteristas en una jornada donde el riesgo país parece haber encontrado un nuevo piso de confianza, perforando la barrera psicológica de los 600 puntos básicos.