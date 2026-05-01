Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche y hablará en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía, Luis Caputo, desarrolló una intensa agenda en Bariloche, provincia de Río Negro, donde este jueves mantuvo una reunión con la reina Máxima de Holanda y se prepara para participar del Foro Llao Llao, uno de los encuentros empresariales más relevantes del país.

El propio funcionario destacó el contenido del encuentro a través de sus redes sociales, donde expresó: "Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas".

La reunión se inscribe en un contexto donde los temas vinculados a la economía y el acceso financiero ocupan un lugar central en la agenda pública, en línea con los ejes que también atraviesan el escenario productivo y empresarial.

Foro Llao Llao

Por la noche, Caputo formará parte del Foro Llao Llao, un espacio que reúne anualmente en el hotel homónimo a un grupo selecto de empresarios, emprendedores y referentes del mundo de los negocios.

El evento convoca a más de 100 empresarios, especialistas y referentes de distintos sectores y generaciones, consolidándose como un ámbito de intercambio y análisis de la coyuntura económica.

La presencia del ministro, en lo que fue definido como un viaje fuera de agenda, generó una fuerte expectativa entre los asistentes, especialmente en relación con el mensaje que brindará ante este auditorio clave del sector privado. El Foro cuenta con un Consejo de la Fundación integrado por figuras relevantes del ámbito empresarial, entre ellas Federico Braun, Gustavo D'Alessandro, Eduardo Elsztain, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman. Este conjunto de actores refleja la diversidad y el peso específico de los sectores representados en el encuentro.

Un respaldo explícito desde la Presidencia

La participación de Caputo en el foro se produce pocos días después de recibir un fuerte respaldo público del presidente Javier Milei, quien volvió a destacar su rol al frente del Ministerio de Economía.

El miércoles último, durante su exposición ante un auditorio colmado en la ExpoEFI, el mandatario reivindicó los logros de su gestión y ratificó el rumbo económico. En ese marco, dedicó conceptos elogiosos hacia el titular del Palacio de Hacienda.

Milei señaló que la "máxima virtud" de Caputo es su experiencia manejando mesas de trading, y remarcó su trayectoria en instituciones financieras internacionales.

En ese sentido, el presidente subrayó que el ministro trabajó en JP Morgan, Deutsche Bank y BlackRock. Al referirse a su desempeño, Milei sostuvo: "No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista porque, si perdía plata, lo volaban por los aires". Y agregó: "El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona, bien; si no, tiro en la cabeza y lo ejecuta. Eso es brillante".

La presencia de Caputo en Bariloche articula distintos planos de la agenda económica. Por un lado, el diálogo con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera; por otro, su participación en un foro que concentra a algunos de los principales actores del sector empresarial.