El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

En un escenario atravesado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la aceleración de las transformaciones productivas, la falta de habilidades se consolida como un factor determinante en el acceso al empleo. Según un informe privado, 7 de cada 10 argentinos pierden oportunidades laborales debido a no contar con las capacidades requeridas por el mercado.

El estudio pone de relieve una tensión creciente entre las demandas del sistema productivo y las competencias disponibles en la fuerza laboral. Esta situación no solo refleja una problemática estructural, sino que también evidencia la velocidad con la que se modifican los perfiles laborales y la necesidad de adaptación constante.

El impacto de la brecha de habilidades no es exclusivo de Argentina. En la región, los números incluso resultan más elevados en Uruguay con el 79% de los encuestados perdió oportunidades laborales y Chile con el 81% se encuentra en la misma situación.

Estos datos fueron recopilados por Randstad y procesados por la Agencia Noticias Argentinas, a partir de una encuesta online realizada a 4.089 personas con y sin empleo en los tres países. A pesar de este contexto, el informe muestra un dato que introduce un matiz relevante: el 89% de los trabajadores argentinos se considera empleable en el mercado laboral actual. Esta cifra se ubica en niveles similares a Uruguay (90%) y muy por encima de Chile, donde el 77% de los trabajadores se percibe en condiciones de insertarse laboralmente.

El desafío del aprendizaje continuo

El informe advierte que la empleabilidad ya no depende únicamente de la formación adquirida en el pasado, sino de la capacidad de incorporar nuevos conocimientos de manera permanente. En este sentido, se destaca el concepto de aprendizaje continuo como una condición indispensable para sostenerse en el mercado laboral.

El documento señala que la aceleración de los cambios tecnológicos acorta la vida útil de las competencias laborales, generando un desfasaje cada vez más evidente entre lo que se aprende y lo que efectivamente se demanda.

Sin embargo, los niveles de capacitación continua todavía resultan limitados:

Argentina: 42% de los trabajadores realiza capacitaciones de manera continua.

42% de los trabajadores realiza capacitaciones de manera continua. Uruguay: 41%.

41%. Chile: 34%.

A pesar de liderar la región en este indicador, Argentina no logra alcanzar el 50%, lo que refleja un margen significativo de mejora. Al mismo tiempo, el 23% de los trabajadores argentinos no se capacita formalmente desde hace más de dos años, un valor inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%).

El rol de las empresas en la formación

El informe también analiza el papel de las organizaciones en el desarrollo de habilidades. En este punto, los datos reflejan una participación limitada de las empresas en la capacitación de sus empleados. Este es el caso de Chile donde el 16% de los trabajadores recibe formación, a diferencia de Argentina que tiene el 13% y más aún en Uruguay con el 11%.

En contrapartida, el 45% de los argentinos afirma no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, un porcentaje superior al de Chile (37%) pero inferior al de Uruguay, donde el 53% declara la ausencia total de capacitación por parte de sus empleadores. Estos números evidencian una debilidad en las estrategias de formación corporativa, en un contexto donde la actualización de habilidades se vuelve cada vez más crítica.

Factores que afectan la empleabilidad

El estudio identifica las principales barreras que condicionan el acceso al empleo. En el caso argentino, la falta de experiencia específica se posiciona como el obstáculo más relevante:

Falta de experiencia específica: 38%.

38%. Edad: 26%.

26%. Cambios en el mercado laboral: 16%.

16%. Falta de actualización digital o tecnológica: 11%.

Si bien la actualización en habilidades tecnológicas no aparece como el principal factor percibido, el informe destaca que la brecha de capacidades tiene un impacto directo en las oportunidades laborales.

En el plano regional, las diferencias son marcadas. En Chile, más de la mitad de los trabajadores (52%) identifica a la edad como el principal impedimento, mientras que en Uruguay los factores se distribuyen de manera más equilibrada.

Autogestión y expectativas del talento

A pesar de las dificultades, el talento argentino muestra una alta predisposición a la autogestión del desarrollo profesional. En este sentido, el 76% de los trabajadores afirma que se capacitaría por su cuenta si su puesto lo requiriera, superando a Chile (68%) y Uruguay (71%).

Este dato refuerza una tendencia hacia la iniciativa individual como respuesta a las exigencias del mercado laboral, en un contexto donde las estructuras tradicionales de formación no logran cubrir completamente las necesidades. En paralelo, las oportunidades de capacitación, aprendizaje continuo y crecimiento profesional adquieren un peso cada vez mayor en la elección de un empleador. La formación se consolida así como un componente central de la propuesta de valor de las organizaciones, con impacto directo en la construcción de una marca empleadora atractiva.