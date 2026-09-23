El riesgo país subió por octavo día consecutivo y alcanzó un nuevo récord en cinco meses

El riesgo país subió a 566 puntos básicos y aumuló su octava alza consecutiva, en un mercado donde los bonos de la deuda argentina no logran hacer pie,

Ese indicador clave alcanzó su mayor nivel en cinco meses.

Además, el S&P Merval perdió 1% en pesos y 1,3% medido en dólares, por lo que completó su cuarta rueda seguida en terreno negativo.

La presión sobre los activos argentinos coincidió con una jornada negativa en los mercados internacionales.

Wall Street cerró con bajas generalizadas y el aumento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos elevó la referencia contra la que compite la deuda argentina.

En el plano local, la atención permaneció puesta en las condiciones de financiamiento del Tesoro y en la administración de los próximos vencimientos.

El ministro Luis Caputo mantuvo esta semana reuniones con inversores en Nueva York, entre ellas un encuentro organizado por J.P. Morgan.

Durante las ruedas siguientes los bonos continuaron retrocediendo y el riesgo país se mantuvo por encima de los 550 puntos.

En renta fija, los soberanos en dólares terminaron mayormente en terreno negativo y prolongaron la secuencia de pérdidas.

Entre los Bonares, el AL35 cayó 1,70%, el AN29 perdió 1,55% y el AE38 retrocedió 1,26%, mientras que entre los Globales el GD35 bajó 0,90% y el GD41 cedió 0,91%.

Gustavo Araujo, Head of Research de la empresa de servicios financieros Criteria, dijo que con el riesgo país nuevamente por encima de los 550 puntos básicos, la evolución de los mercados globales agrega un factor de volatilidad sobre la curva soberana argentina en dólares.

"El principal riesgo para la deuda emergente está en que la decisión de la FED de la suba de tasas venga acompañada de un mensaje más restrictivo de lo esperado", explicó.

Explicó que el canal relevante no es aritmético (duration por variación de tasa) sino el apetito global por el riesgo.

En otras palabras, lo que puede afectar a los bonos argentinos no es tanto el mayor rendimiento de los bonos del Tesoro americano en sí, sino el deterioro en la disposición a tomar riesgo emergente que ese movimiento suele traer consigo.

"Por ello no vemos la suba como un cambio estructural en la tesis de la curva argentina, sino como un evento que puede prolongar la volatilidad de corto plazo", señaló.

En renta variable, las bajas volvieron a abarcar buena parte del panel, aunque el sector financiero concentró los retrocesos más importantes.

En este sentido, Supervielle perdió 3,04%, Galicia cayó 2,94%, Banco Macro retrocedió 2,67% y BBVA cedió 2,57%.

A su vez, Energía también cerró mayormente en rojo, con TGN cayendo 1,60%, TGS 0,73%, Central Puerto 0,64% y Pampa Energía 0,29%.

La principal excepción fue YPF, que avanzó 1,64%, mientras Banco de Valores también terminó en positivo con una mejora de 0,37%.

Por fuera de esos sectores, Edenor perdió 2,08%, Telecom bajó 0,99% y Aluar cedió 0,94%, por lo que la caída volvió a extenderse entre servicios públicos, comunicaciones y materiales.

Por su parte, los ADRs en Wall Street perdieron hasta 3,9%. Los papeles que más sufrieron fueron los de Supervielle, Banco Macro (-3,5%) y BBVA (-3,3%).porteña registra un mal desempeño con Banco Supervielle (-2,6%) y Banco Macro (-2,5%) a la cabeza.