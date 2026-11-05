El riesgo país supera los 900 puntos y las acciones argentinas se desploman hasta 14,4%

El mercado financiero argentino atravesó una nueva jornada de fuerte presión este jueves 5 de noviembre. El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan y utilizado para reflejar el humor de los inversores, volvió a escalar y superó los 900 puntos básicos, en medio de una caída generalizada de los activos argentinos.

Durante el mediodía, el índice avanzaba un 7,4% respecto del cierre previo y operaba en 915 unidades. En otra referencia de la misma jornada, el indicador registró un salto de 71 puntos básicos y alcanzó los 918 puntos, un nivel que representa un nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

Se trata de una marca que no se observaba desde hace más de un año. Para encontrar valores similares es necesario remontarse a septiembre de 2025, según los datos difundidos sobre la evolución del indicador.

La suba se produjo en paralelo con una caída de hasta el 4% en los bonos de la deuda argentina negociados en el exterior. El deterioro de las cotizaciones se suma a una tendencia que ya venía generando preocupación entre los operadores: el riesgo país más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y registró un incremento cercano al 30% solamente durante octubre.

Bonos soberanos y las acciones argentinas con pérdidas

La caída de los activos argentinos se extendió tanto a los títulos de deuda como a las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street. Los bonos soberanos en dólares, correspondientes a las emisiones Bonares y Globales, registraban pérdidas promedio del 1%, con bajas de hasta el 2% en los títulos de mayor duration. La evolución de estos instrumentos acompañó el avance del riesgo país y reflejó la presión que atravesó el mercado de deuda.

En el segmento de acciones, las compañías argentinas negociadas en Nueva York mostraron retrocesos significativos. La baja más pronunciada correspondió a Mercado Libre, cuyos papeles llegaron a perder un 14,4%, en una jornada marcada por la presentación de su balance trimestral.

También se registraron descensos en otras empresas:

Mercado Libre: caída de hasta 14,4%, con referencias cercanas al 14%.

Banco Supervielle: retroceso del 5,8%.

Edenor: baja del 4,9%.

El comportamiento de estos papeles contribuyó a profundizar el clima negativo en torno a los activos argentinos, en una sesión en la que predominaban las bajas entre los ADR y las acciones negociadas en dólares en Wall Street.

El Merval cae 3% y el Nasdaq lidera las pérdidas

La tendencia negativa también alcanzó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El índice MSCI Merval caía un 3% y se ubicaba en los 85.628 puntos, de acuerdo con los datos correspondientes a la jornada.

El retroceso local se desarrolló en un contexto de desplome de los principales indicadores de Wall Street, que consumieron el importante rebote de las cotizaciones registrado el miércoles, luego del triunfo demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos.

A las 12.40, el índice tecnológico Nasdaq encabezaba las pérdidas en Nueva York, con una caída del 4%. El movimiento de los mercados estadounidenses se sumó a la presión sobre las acciones argentinas que cotizan en esa plaza. En Brasil, el índice Bovespa, correspondiente a la Bolsa de Valores de San Pablo, también perdió impulso. Tras descontar la suba inicial, retrocedía un 0,3% y se ubicaba en los 167.142 puntos.

La caída simultánea de los principales indicadores bursátiles y de los activos argentinos se produjo en una jornada en la que el mercado local volvió a mostrar una marcada sensibilidad frente al escenario financiero internacional.

El dólar oficial se mantiene en $1570 y el blue baja a $1550

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1570 en el Banco Nación, sin modificaciones respecto del cierre previo. En contraste, el dólar blue registraba una baja de 10 pesos y se comercializaba a $1550 en la city porteña.

La estabilidad de la cotización oficial y el retroceso del informal se desarrollaron en paralelo con las fuertes bajas de las acciones y los bonos argentinos, así como con el salto del riesgo país.

Menor liquidez, desaceleración económica y presión internacional

La jornada financiera negativa se produjo en un escenario que combina factores internacionales y condiciones propias de la economía argentina.

Entre los elementos señalados se encuentra la guerra en el Estrecho de Ormuz, que disparó el precio del petróleo y aceleró los procesos inflacionarios. En paralelo, Argentina registró un recorte de liquidez en sus negocios financieros, mientras se ratificó una desaceleración de la actividad económica.

Estos factores se sumaron a la evolución de los mercados internacionales y al retroceso de los activos locales, en una sesión en la que el riesgo país volvió a alcanzar niveles superiores a los 900 puntos básicos.

El indicador de JP Morgan, que más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y había avanzado casi un 30% durante octubre, se consolidó como uno de los principales focos de atención de la jornada. A la vez, las pérdidas de los bonos soberanos y de las acciones argentinas en Wall Street profundizaron la tendencia negativa del mercado financiero.