Pese a la victoria demócrata, el riesgo país supera los 850 puntos y marca otro máximo

Los mercados financieros internacionales reaccionaron con movimientos positivos a la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, luego de que el Partido Demócrata recuperara el control de la Cámara de Representantes y del Senado. El resultado electoral, que modificó la composición política del Congreso norteamericano, generó una respuesta favorable en las principales bolsas del mundo, aunque el comportamiento de los activos argentinos mostró una dinámica diferente.

La recuperación demócrata se produjo tras imponerse en distritos y estados clave, quitándoles a los republicanos la mayoría en ambas cámaras legislativas. La noticia impactó inicialmente en los mercados de Asia y Europa, donde los principales índices accionarios registraron subas de hasta el 3%. Posteriormente, la tendencia positiva se extendió a Wall Street, cuyos indicadores operaban con ganancias.

Sin embargo, mientras los mercados internacionales reflejaban una reacción favorable al escenario político estadounidense, los bonos argentinos permanecían en terreno negativo. En ese contexto, el riesgo país alcanzó los 852 puntos básicos, un nuevo máximo en más de un año, evidenciando el comportamiento diferenciado entre los activos financieros globales y los instrumentos de deuda argentinos.

La jornada presentó así un panorama de contrastes: por un lado, las bolsas internacionales mostraban avances significativos; por otro, los títulos soberanos argentinos continuaban perdiendo valor y el indicador que mide el riesgo crediticio del país profundizaba su tendencia alcista.

Wall Street registró subas en sus principales índices

La reacción positiva de los mercados internacionales se trasladó a los principales indicadores bursátiles estadounidenses, que operaban con números favorables tras conocerse el resultado electoral.

Los movimientos registrados en Wall Street fueron los siguientes:

Dow Jones: subía un 2,9%.

S&P 500: avanzaba un 1,8%.

Nasdaq: registraba una mejora del 2%.

Las subas se sumaron al desempeño positivo de las bolsas asiáticas y europeas, que habían reaccionado inicialmente al resultado de las elecciones legislativas estadounidenses. En paralelo, el oro registraba un incremento del 3%, mientras que el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba a los US$90 por barril.

El comportamiento del metal precioso fue vinculado con las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos. Hamad Hussain, economista sénior de Capital Economics, sostuvo en declaraciones a Reuters que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato parecía haber impulsado los precios del oro.

"La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos parece haber impulsado los precios del oro, ya que los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas fiscales", afirmó el especialista.

La evolución de los mercados internacionales estuvo marcada, de esta manera, por la lectura que los inversores realizaron del nuevo escenario político estadounidense y sus posibles implicancias sobre las perspectivas fiscales.

Las acciones argentinas con resultados dispares

En el mercado financiero argentino, las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York registraban movimientos heterogéneos, con subas de hasta el 5% y caídas pronunciadas en algunos de los principales papeles locales.

Entre las mayores ganancias se destacaban MercadoLibre, Corporación América y Globant. En sentido contrario, YPF y Pampa Energía registraban pérdidas.

El comportamiento de las principales acciones argentinas era el siguiente:

Empresa Variación MercadoLibre +5,4% Corporación América +4,6% Globant +3,6% YPF -6,6% Pampa Energía -3,6%

Los avances de MercadoLibre, Corporación América y Globant contrastaban con las pérdidas de YPF y Pampa Energía, reflejando la disparidad en el desempeño de los activos locales que operan en el exterior.

El panorama bursátil argentino se diferenciaba así de la tendencia general de Wall Street, donde los principales índices mostraban ganancias luego de la derrota electoral de Donald Trump.

El riesgo país alcanzó los 850 puntos básicos

Uno de los datos centrales de la jornada fue la evolución del riesgo país, que continuaba en alza y alcanzaba los 850 puntos básicos, el nivel más elevado de los últimos 12 meses.

El indicador sumaba 19 unidades respecto de la jornada anterior y acumulaba un avance del 47,3% en lo que va del año.

La suba se produjo en un contexto en el que los bonos argentinos operaban en terreno negativo en los mercados externos. La caída de los títulos de deuda impulsaba el indicador y profundizaba el contraste con las mejoras registradas en los mercados internacionales.

El riesgo país constituye uno de los indicadores observados por los inversores para evaluar las condiciones de financiamiento de una economía y el comportamiento de sus instrumentos de deuda. En este caso, su avance hasta los 850 puntos básicos marcaba un nuevo máximo en más de un año.

La evolución del indicador se sumaba a las señales de debilidad que presentaban los bonos argentinos en el exterior, en una jornada en la que las acciones locales mostraban resultados mixtos.

El dólar oficial permaneció estable en $1570

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía estable a $1570, un récord nominal en las pantallas del Banco Nación. La cotización no registraba variaciones durante la jornada, en contraste con los movimientos observados en los mercados bursátiles y en los títulos de deuda argentinos.

De esta manera, el escenario financiero local combinaba la estabilidad de la cotización oficial del dólar con el comportamiento dispar de las acciones y la tendencia negativa de los bonos soberanos.