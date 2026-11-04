El dólar mayorista retrocedió y el Banco Central volvió a comprar divisas

El mercado cambiario registró este miércoles una baja en el segmento mayorista, donde el dólar finalizó a $1.547,50, alejándose de su último máximo histórico nominal. El movimiento se produjo en una jornada en la que las distintas cotizaciones mostraron comportamientos diferenciados, aunque sin modificaciones significativas en el dólar informal.

En el segmento minorista, el tipo de cambio en el Banco Nación terminó a $1.570 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicó en $1.573,23.

Por su parte, los dólares financieros mantuvieron valores superiores. El MEP operó a $1.576,63 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.677,22. En tanto, el dólar blue repitió el desempeño de la jornada anterior y permaneció estable en $1.565.

Pese a las últimas subas registradas en el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial continúa lejos del límite superior de la banda de flotación. De acuerdo con el mecanismo de actualización vigente, ese techo llegará a $1.989,12 hacia el cierre de noviembre, una referencia que permite dimensionar la distancia que todavía existe entre la cotización mayorista y el máximo establecido por el esquema cambiario.

El Banco Central interrumpió su racha negativa y volvió a comprar dólares

Uno de los datos centrales de la jornada estuvo relacionado con la intervención del Banco Central en el mercado oficial de cambios. Después de un octubre en el que logró acaparar cerca de US$1.400 millones, la autoridad monetaria había visto interrumpida su dinámica compradora, al encadenar dos jornadas consecutivas sin absorber divisas.

La situación respondió a la reaparición del apetito de cobertura por parte de los operadores privados, un comportamiento que terminó por neutralizar el superávit de oferta de dólares disponible en el mercado.

El escenario había comenzado a reflejarse también en los resultados de las intervenciones oficiales. Sobre las últimas siete ruedas, el organismo acumuló cuatro jornadas sin saldo a favor, una dinámica que dejó en evidencia las dificultades para sostener el ritmo de acumulación de reservas que había caracterizado al mes anterior.

Sin embargo, esa tendencia encontró un punto de inflexión este miércoles. El Banco Central retomó las compras de divisas y consiguió incorporar US$9 millones, con lo que volvió a registrar un resultado positivo después de las dos jornadas consecutivas sin absorción de dólares.

Las reservas brutas y el balance de compras durante el año

La interrupción de la racha compradora había tenido un impacto directo sobre las reservas internacionales brutas. En ese contexto, el stock retrocedió hasta ubicarse en US$50.293 millones, un nivel que reflejó el escenario de las últimas intervenciones de la autoridad monetaria.

El resultado positivo de este miércoles permitió cortar esa secuencia y marcar la primera jornada con saldo comprador en noviembre. La recuperación de las adquisiciones se produjo después de un octubre favorable para el organismo, que había concluido con un saldo final de US$1.395 millones.

La evolución acumulada también muestra la dimensión de las compras realizadas durante el año. Con los US$9 millones incorporados en la última rueda, el Banco Central lleva adquiridos US$15.972 millones en lo que va de 2026.

De esta manera, la jornada dejó dos señales relevantes para el mercado cambiario: por un lado, la baja del dólar mayorista, que se alejó de su último máximo histórico nominal; por otro, la recuperación de la capacidad compradora del Banco Central, que consiguió volver a sumar divisas luego de varias ruedas sin resultados positivos.