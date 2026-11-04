Billeteras virtuales y bancos: cuáles ofrecen los mejores rendimientos en Argentina

Las tasas de interés volvieron a moverse en Argentina y las billeteras virtuales y los bancos actualizaron los rendimientos que ofrecen a quienes buscan hacer rendir sus pesos.

El escenario de comienzos de noviembre muestra diferencias importantes entre las alternativas disponibles, tanto para quienes necesitan disponer del dinero en todo momento como para quienes pueden inmovilizarlo durante 30 días.

Las cuentas remuneradas y las billeteras con tasa garantizada arrancan en el 14% anual y llegan al 24% para los usuarios que cumplen requisitos de operación, mientras que las tasas más altas de los plazos fijos a 30 días también alcanzan el 24% en las entidades medianas. Las tasas de las cuentas remuneradas están vigentes desde este mismo miércoles 4 de noviembre.

Las billeteras y cuentas remuneradas que más pagan

El ranking de rendimientos con tasa garantizada, con una sola línea por marca y ordenado de mayor a menor, quedó de la siguiente manera:

Ualá: 24% TNA con el plan Plus 2, tope de $1 millón y la condición de sumar $500.000 en operaciones; los demás planes pagan 20% con $50.000 en operaciones y 19% de tasa base.

24% TNA con el plan Plus 2, tope de $1 millón y la condición de sumar $500.000 en operaciones; los demás planes pagan 20% con $50.000 en operaciones y 19% de tasa base. Fiwind: 23% TNA, con tope de $750.000 y una bonificación que la entidad puede modificar o discontinuar.

23% TNA, con tope de $750.000 y una bonificación que la entidad puede modificar o discontinuar. Banco BICA (Cuenta Positiva): 22% TNA para saldos de hasta $750.000, 19% hasta $2,25 millones y 16% hasta $20 millones.

22% TNA para saldos de hasta $750.000, 19% hasta $2,25 millones y 16% hasta $20 millones. Cresium: 20,04% TNA, sin tope de saldo remunerado y solo para personas jurídicas.

20,04% TNA, sin tope de saldo remunerado y solo para personas jurídicas. Carrefour Banco: 20% TNA, sin tope de saldo remunerado y con posibilidad de ingresar hasta $4,69 millones por mes.

20% TNA, sin tope de saldo remunerado y con posibilidad de ingresar hasta $4,69 millones por mes. Naranja X: 20% TNA con tope de $1 millón; los "Frascos" también pagan 20% a 7, 14 o 28 días, con tope de $30 millones.

20% TNA con tope de $1 millón; los "Frascos" también pagan 20% a 7, 14 o 28 días, con tope de $30 millones. Banco Nación: 14% TNA, con tope de $2 millones y exclusivo para clientes con cuenta sueldo en la entidad.

14% TNA, con tope de $2 millones y exclusivo para clientes con cuenta sueldo en la entidad. Supervielle: 14% TNA, con tope de $1 millón y solo para clientes del plan sueldo; la cuenta Hit IOL paga lo mismo sin tope.

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Entre los bancos medianos y las compañías financieras, que suelen ofrecer las tasas más altas para captar depósitos, el top 10 de rendimientos a 30 días quedó de la siguiente manera:

Reba: 24% TNA a 30 días, 25% a 60 días, 26% a 90 días y 30% a un año.

24% TNA a 30 días, 25% a 60 días, 26% a 90 días y 30% a un año. Cocos: 24% TNA a 30 días, 24,5% a 60 días y 24,75% a 90 días.

24% TNA a 30 días, 24,5% a 60 días y 24,75% a 90 días. Banco BICA: 24% TNA a 30 días.

24% TNA a 30 días. Banco CMF: 24% TNA a 30 días.

24% TNA a 30 días. Crédito Regional: 24% TNA a 30 días.

24% TNA a 30 días. Banco Meridian: 23,75% TNA a 30 días y 23% a 60 y 90 días.

23,75% TNA a 30 días y 23% a 60 y 90 días. Banco Mariva: 23,5% TNA a 30 días.

23,5% TNA a 30 días. Banco Voii: 23% TNA a 30 días con montos desde $25.000, 23,5% a 60 días y 23,75% a 90 días.

23% TNA a 30 días con montos desde $25.000, 23,5% a 60 días y 23,75% a 90 días. Banco del Sol: 23% TNA a 30 días.

23% TNA a 30 días. Banco de Comercio: 22,5% TNA a 30 días.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas

Las cuentas remuneradas permiten que el saldo genere intereses sin necesidad de constituir un plazo fijo. El dinero permanece disponible para pagos, transferencias u otras operaciones, sujeto a las condiciones de cada plataforma, como los topes de saldo remunerado, los montos mínimos de operación o los requisitos de cuenta sueldo.

Mientras las billeteras ofrecen liquidez inmediata y permiten retirar el dinero en cualquier momento, el plazo fijo tradicional implica mantener el capital inmovilizado durante el período pactado; en la mayoría de los casos, cancelarlo antes del vencimiento hace perder los intereses.