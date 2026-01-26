El riesgo país toca su nivel más bajo en ocho años

En una rueda financiera que marca un punto de inflexión para la gestión de Javier Milei, el riesgo país experimentó una caída de 10 unidades para situarse en los 516 puntos básicos (-1,90%). Según los registros de Rava Bursátil, para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta el 13 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 507 puntos. Este valor no solo representa un mínimo en casi ocho años, sino que coloca al Gobierno en una posición inmejorable para concretar su regreso a los mercados internacionales de deuda.

Desde Cohen Aliados Financieros destacaron que este escenario responde al sólido ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a una demanda de pesos contenida por tasas de interés que logran superar a la inflación. Este contexto ha permitido achicar el spread (brecha) de los activos locales, aprovechando además la mejora generalizada en los bonos de mercados emergentes.

La caída del indicador es la consecuencia directa de la firmeza en las cotizaciones de la deuda soberana. Durante la primera jornada de la semana, los títulos Bonares (AL41D) subieron un 0,99%, mientras que los Globales (GD38D) avanzaron un 0,76%. Los inversores han pasado de una actitud de cautela (wait and see) a una posición compradora ante la evidente mejora en la capacidad de pago del país.

La solidez del balance del BCRA es el motor principal de este optimismo. Hasta el momento, el Gobierno ya acumuló casi el 10% de la meta de reservas prevista para este 2026. Con un objetivo de sumar entre US10.000 y US17.000 millones, el Central mantiene un promedio de compra de US$61 millones diarios, lo que permitiría alcanzar la meta total para el próximo mes de septiembre.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) señalaron que la compra de casi US$1.000 millones en menos de un mes fue la señal clave para el mercado. El flujo de dólares se ve sustentado por:

El sector agropecuario: Mantiene liquidaciones de US$85 millones diarios durante enero.

Mantiene liquidaciones de durante enero. Deuda corporativa: Las empresas ya liquidaron US$2.800 millones y restan ingresar otros US$3.600 millones, según el último informe del BCRA.

Esta abundancia de divisas permitió que el dólar mayorista cerrara en $1.438,35, alejándose un 8,3% del techo de su banda de flotación ($1558,54). Por su parte, el dólar minorista del Banco Nación se ubicó en $1.460, mientras que el MEP y el CCL operaron con escasas variaciones en $1.469,29 y $1.511,01, respectivamente.

Mercado accionario en terreno positivo

La bonanza financiera se trasladó también a la renta variable. El índice S&P Merval subió un 1,6%, alcanzando las 3.143.664 unidades (US$2079 al CCL). En el panel local sobresalieron los papeles de Central Puerto (+3,9%), Edenor (+3,4%) y Transener (+3,3%).

En Nueva York, los ADR argentinos mostraron una tendencia similar, liderados por el sector bancario: el BBVA trepó un 6% y el Banco Supervielle un 5,1%, seguidos por Central Puerto (+3,6%) e YPF (+3,4%). Estos resultados cierran una jornada de fuerte recuperación para los activos nacionales, consolidando el camino hacia la normalización financiera de la Argentina.