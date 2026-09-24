El riesgo país volvió a subir y cerró por encima de los 570 puntos

El riesgo país siguió en el sendero alcista, superó los 570 puntos y anotó un nuevo máximo en cinco meses.

El indicador que elabora el JP Morgan quedó al borde de alcanzar los 580 puntos. En la jornada ganó doce unidades respecto al miércoles, el equivalente a un alza de 2,1%. De esta manera, anotó un nuevo máximo que no registraba desde abril.

En lo que va de septiembre, el riesgo país sube un 13% y ya borró la caída que había registrado en el acumulado del año. La decisión de la Fed sobre la tasa de interés, sumada a un contexto internacional más adverso y la incertidumbre respecto al programa económico, son algunos de los factores que influyen y meten presión al indicador.

A su vez, los últimos datos macroeconómicos resultan negativos para el ponderador, en los que destacan la caída de la actividad económica y el alza en la pobreza del país.

En tanto, los títulos públicos bajaron hasta 1% (AL41D), lo que también explicó parte de la suba del riesgo país.

"Jornada de marcada aversión al riesgo global, donde la suba de tasas en Estados Unidos presionó a las tecnológicas en Wall Street y castigó a los activos emergentes", precisó IOL Inversiones en su reporte matutino.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promediaron pérdidas de hasta 4,1% (Telecom), mientras que solamente avanzan los papeles de Tenaris y Cresud (0,2%), junto al de Globant (1%).

En el plano local, el Merval extendió su caída y cerró con 1% por debajo, hasta los 2.939.964 puntos, y encandeó su quinta caída consecutiva; medido en dólares cotizó a US$1.821 (-1,1%).

La Bolsa porteña cerró en rojo y se movió a la par que el resto de las bolsas. Telecom (-3,5%) encabezó las pérdidas, mientras que en la vereda de enfrente estuvieron Central Puerto (0,6%) y Metrogas (0,9%).

El mercado seguirá de cerca el resultado de la licitación de deuda, donde el Gobierno presentó el menú con instrumentos de corto plazo con vencimiento dentro del mandato de Javier Milei.