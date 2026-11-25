El mercado financiero argentino comenzó este miércoles con nuevas señales de tensión. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos y alcanzó las 1.128 unidades, luego de registrar un incremento del 3,1% respecto del cierre anterior. La suba llevó al indicador elaborado por JP Morgan a un nuevo máximo desde septiembre de 2025, en un contexto marcado por las renovadas dudas de los inversores sobre la evolución económica y política del país.

El avance del indicador, que mide la percepción de confianza de los inversores y el riesgo asociado a la deuda soberana, coincidió con una jornada negativa para los activos argentinos que cotizan en los mercados internacionales. En Wall Street, las acciones de empresas nacionales operaban con importantes retrocesos, con pérdidas que llegaban hasta el 8% y una mayor presión sobre los papeles del sector bancario.

La evolución del riesgo país también se produjo después de conocerse los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, difundidos por el Indec. Según esos registros, la actividad económica acumuló dos trimestres consecutivos de caída, una situación que dejó a la economía técnicamente en recesión.

Este escenario se convirtió en uno de los elementos que acompañaron el comportamiento de los mercados durante la jornada. La combinación de un indicador de riesgo en ascenso, acciones argentinas en retroceso y un dólar oficial que continuó avanzando configuró un panorama de presión sobre los principales activos financieros.

La evolución del indicador durante 2026

La suba registrada este miércoles se inscribe en una tendencia de fuerte incremento del riesgo país a lo largo del año. Desde enero, el indicador acumula un avance del 97,6%, mientras que solamente durante noviembre registra una suba del 43,3%.

La magnitud del movimiento permite dimensionar el cambio experimentado en los últimos meses. Para encontrar un valor semejante al alcanzado durante esta jornada es necesario retroceder hasta el 17 de septiembre de 2025, cuando el riesgo país se ubicó en 1.167 unidades.

El nuevo registro de 1.128 puntos volvió a colocar al indicador por encima de una barrera que había generado atención en las jornadas anteriores. La tendencia alcista refleja las dudas que atraviesan a los inversores y se desarrolla en simultáneo con los datos económicos que mostraron una contracción de la actividad durante dos trimestres consecutivos.

Caputo vinculó la suba con el escenario político de 2027

En medio de la escalada del riesgo país, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a relacionar el comportamiento del indicador con el temor de los inversores a que se produzca un cambio en el rumbo político y económico durante 2027.

El funcionario sostuvo que la preocupación del mercado está vinculada con la posibilidad de que el presidente Javier Milei no continúe en el Gobierno. En ese sentido, resumió su interpretación con una frase: "Es por temor a que no esté Milei".

La explicación de Caputo apunta a que las expectativas sobre la continuidad del actual rumbo político forman parte de los factores que inciden en la percepción de los inversores. Sus declaraciones se conocieron en una jornada en la que el riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron pérdidas significativas.

La referencia al horizonte electoral y político de 2027 se incorporó así al debate sobre las razones detrás del deterioro de los indicadores financieros, mientras el mercado continuaba reflejando movimientos negativos en distintos activos nacionales.

Las acciones argentinas en Wall Street con pérdidas

El comportamiento de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street acompañó la tendencia negativa de la jornada. Las acciones operaban en rojo y las entidades bancarias encabezaban las caídas, con retrocesos especialmente pronunciados en algunos de sus principales representantes.

Entre las empresas que registraban pérdidas se destacaban:

BBVA: sus acciones cedían más de 8%.

Supervielle: registraba una caída del 3,6%.

Banco Macro: sus papeles retrocedían un 3%.

Los bancos concentraban las mayores bajas dentro de los movimientos informados para el mercado estadounidense. El retroceso de estos activos se produjo en paralelo con el nuevo incremento del riesgo país, que volvió a marcar un máximo desde septiembre de 2025.

La caída de las acciones argentinas hasta un 8% constituyó otro de los datos destacados de la jornada financiera, en un contexto en el que los inversores mantenían dudas sobre las perspectivas económicas y la continuidad del rumbo político.

El dólar oficial alcanzó los $1.630

En el mercado cambiario, el dólar oficial continuó avanzando por séptimo día consecutivo y alcanzó un nuevo máximo de $1.630 para la venta en el Banco Nación.

La cotización minorista acumuló durante noviembre un incremento del 4,48%, equivalente a $70. Si se considera el recorrido desde enero, la suba llegó al 10,1%, lo que representa un aumento de $150 en el período. La continuidad de los movimientos alcistas mantuvo al tipo de cambio oficial entre los principales datos de la jornada, junto con el salto del riesgo país y las pérdidas registradas por las acciones argentinas en el exterior.

Frente a esta evolución, Caputo afirmó que el incremento de la cotización no representa una preocupación para el equipo económico. "No me preocupa la suba del dólar", sostuvo este miércoles, al tiempo que aseguró que el movimiento responde a un shock externo.

De esta manera, el ministro atribuyó el avance de la divisa a factores provenientes del contexto internacional y descartó que la suba del tipo de cambio constituya un motivo de preocupación para su gestión, según sus declaraciones.

El dólar blue se negociaba a $1.725

Mientras el dólar oficial alcanzaba los $1.630 para la venta en el Banco Nación, el dólar blue se negociaba a $1.725. La cotización del mercado informal se ubicaba así por encima del valor informado para el tipo de cambio oficial, en una jornada en la que ambas referencias cambiarias formaron parte de un escenario financiero atravesado por subas y movimientos negativos.

El panorama del miércoles quedó marcado por cuatro indicadores centrales: el riesgo país en 1.128 puntos, las acciones argentinas en Wall Street con pérdidas de hasta 8%, el dólar oficial en un máximo de $1.630 y el dólar blue a $1.725.

A esos registros se sumó el dato de actividad económica de septiembre, que confirmó dos trimestres consecutivos de caída y una situación de recesión técnica, de acuerdo con los datos del Indec. En ese marco, las declaraciones de Luis Caputo sobre el impacto del escenario externo en el dólar y el temor de los inversores a un eventual cambio de rumbo en 2027 completaron el cuadro de una jornada de renovada tensión en los mercados financieros argentinos.