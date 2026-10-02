El riesgo país vuelve a subir hasta los 650 puntos y marca un máximo en 11 meses

El riesgo país volvió a subir este viernes y alcanzó los 650 puntos, después de registrar un incremento de otro 2%. El indicador de confianza de los inversores sumó 14 puntos y llegó así a niveles que no registraba desde noviembre de 2025.

La nueva marca se produjo mientras el presidente Javier Milei se encontraba en París, donde hablaba ante inversores en el marco de la Argentina Week. El movimiento del indicador se convirtió así en uno de los datos centrales de la jornada financiera, en un contexto en el que el Presidente se refería precisamente a la evolución del riesgo país frente a un foro empresario.

Con la suba registrada durante este viernes, el indicador alcanzó un máximo en casi diez meses, según los datos incluidos en la información de mercado. La evolución acumulada también refleja una aceleración durante el comienzo de octubre:

Suba de este viernes: 14 puntos.

14 puntos. Variación diaria: 2%.

2%. Primeros dos días de octubre: 43 puntos.

43 puntos. Suba en los primeros dos días del mes: 7,1%.

7,1%. Acumulado en el año: 79 puntos.

79 puntos. Variación acumulada anual: 13,8%.

13,8%. Nivel alcanzado: 650 puntos.

Milei atribuyó la suba a factores externos

La nueva escalada del riesgo país coincidió con las declaraciones realizadas por Javier Milei en París, donde el mandatario participó de actividades vinculadas con la Argentina Week y habló ante inversores.

Frente a ese escenario, el Presidente sostuvo que el incremento del indicador elaborado por JP Morgan está relacionado con las "convulsiones externas". Milei planteó que la situación responde a circunstancias internacionales y manifestó su confianza en que, una vez superada esa etapa, el riesgo país volverá a descender.

La explicación presidencial se conoció precisamente mientras el indicador alcanzaba los 650 puntos, lo que ubicó al mercado financiero frente a una nueva referencia sobre la percepción de riesgo asociada a los activos argentinos.

Factores locales e internacionales

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que la suba del indicador que mide la confianza de los inversores está relacionada tanto con factores locales como internacionales.

El análisis citado identifica diferentes elementos que están incidiendo sobre la percepción de los inversores y sobre el costo de financiamiento soberano. Entre los factores mencionados aparecen:

La desaceleración de las compras de reservas del Banco Central .

. La incertidumbre sobre el financiamiento en dólares durante 2027 .

. Un horizonte político que lleva a los inversores a privilegiar plazos cada vez más cortos.

De acuerdo con la explicación de PPI, el contexto internacional contribuye a entender la dirección de las caídas registradas en los mercados. Sin embargo, el análisis también advierte que los factores propios de la Argentina continúan amplificando la magnitud de esos movimientos.

En ese sentido, la consultora sostuvo que los factores locales siguen teniendo incidencia sobre el incremento del costo de financiamiento soberano, más allá de la influencia que pueda ejercer el escenario internacional.

El escenario político y financiero

La incertidumbre sobre el financiamiento en dólares durante 2027 aparece, dentro del análisis de PPI, como uno de los elementos que pesan sobre las decisiones de los inversores.

A esto se suma el denominado horizonte político, que lleva a privilegiar plazos cada vez más cortos. Esta dinámica forma parte del conjunto de factores locales que, según la explicación de la consultora, contribuyen a amplificar los movimientos observados en el mercado. La combinación entre el escenario internacional y los factores propios de la economía argentina permite contextualizar el nuevo avance del riesgo país, que durante los primeros dos días de octubre acumuló 43 puntos, equivalentes a un incremento del 7,1%.

En lo que va de 2026, en tanto, el indicador acumula una suba de 79 puntos, equivalente al 13,8%.

Acciones argentinas con comportamiento mixto

La jornada financiera también mostró movimientos diferenciados entre los principales activos argentinos. En Wall Street, las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York presentaban números mixtos, mientras que los bonos denominados en dólares seguían una tendencia similar.

La evolución dispar de las acciones se produjo en una jornada marcada por el nuevo avance del riesgo país y por la atención puesta sobre los factores que explican el comportamiento de los activos argentinos.

A nivel local, el índice S&P Merval retrocedía 0,2% en dólares. De esta manera, mientras el riesgo país avanzaba hasta los 650 puntos, el principal índice accionario argentino mostraba una variación negativa en su medición en moneda estadounidense.

El dólar oficial se mantiene estable

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar oficial cotizaba sin cambios a $1.545 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). La cotización se mantenía estable durante la jornada, en contraste con el movimiento registrado por el riesgo país.

El comportamiento de los distintos mercados configuraba así un escenario con señales diferentes: el indicador de riesgo avanzaba hasta alcanzar un máximo en casi diez meses, las acciones argentinas en Wall Street operaban con resultados mixtos, el S&P Merval registraba una baja de 0,2% en dólares y el dólar oficial permanecía sin cambios.