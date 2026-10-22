La economía cayó 1,7% en agosto y la industria y el comercio profundizaron la retracción

La actividad económica argentina registró una contracción interanual del 1,7% en agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado representó la mayor caída en lo que va de 2026 y confirmó la segunda contracción consecutiva del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en un escenario marcado por desempeños sectoriales dispares.

Pese al retroceso mensual en la comparación interanual, el balance acumulado todavía permanece en terreno positivo. Entre enero y agosto, la actividad económica registró un incremento del 1,2% respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, la evolución más reciente del indicador refleja las dificultades para sostener el crecimiento y la incidencia negativa de algunas de las principales ramas de la economía.

En la medición desestacionalizada, el EMAE mostró una leve expansión del 0,1% respecto de julio. Por su parte, el índice de serie tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios.

La nueva contracción también sobresalió por su magnitud: se posicionó como la más pronunciada en dos años, desde septiembre, cuando la actividad económica había registrado una caída del 2,4%.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó destacar la evolución mensual del indicador y afirmó que la tendencia-ciclo se ubicó un 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023. De esta manera, mientras el resultado interanual evidenció un retroceso, desde el Gobierno se puso el foco en la comparación con los niveles registrados al cierre de 2023.

La industria y el comercio, entre los sectores más afectados

El comportamiento de los distintos sectores explica buena parte del resultado general de agosto. La industria manufacturera y el comercio fueron las actividades con mayor incidencia negativa sobre el EMAE, con caídas interanuales del 3,2% y el 3,5%, respectivamente. En conjunto, ambos sectores restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

El retroceso no se limitó a esas dos actividades. Diez sectores registraron caídas en comparación con agosto del año anterior, con resultados negativos en ramas vinculadas tanto a la producción como a los servicios.

Entre los descensos más pronunciados se ubicó la actividad pesquera, con una contracción del 15,7%. También sobresalieron la intermediación financiera, que retrocedió un 3,8%, y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, con una baja del 3,5%.

La industria manufacturera cayó un 3,2%, mientras que el transporte y las comunicaciones registraron una disminución del 2,9%. La construcción, por su parte, presentó una contracción del 2,5%.

A ese panorama se sumaron los retrocesos de la administración pública y defensa, incluidos los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 1,6%; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un descenso del 1%; y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que retrocedieron un 0,6%.

Enseñanza también mostró una variación negativa, del 0,3%, mientras que los impuestos netos de subsidios cayeron un 4,2%.

El dato agropecuario tuvo una relevancia particular porque interrumpió una secuencia de doce meses de incrementos sostenidos. La caída del 1% constituyó la mayor pérdida del sector desde septiembre de 2023, cuando había retrocedido un 1,8%.

La minería sostiene su crecimiento y vuelve a sobresalir

En contraste con el desempeño negativo de buena parte de la economía, la explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual del 11,1%, consolidándose como el sector de mayor expansión durante agosto. El resultado adquiere especial relevancia para Catamarca, donde la actividad minera forma parte del panorama económico provincial.

La evolución de este rubro se ubicó por encima de la registrada por el resto de las actividades que mostraron variaciones positivas. En segundo lugar quedó electricidad, gas y agua, con un incremento del 4,3%, seguida por hoteles y restaurantes, que avanzaron un 3,1%.

En conjunto, estos tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales al índice general de la actividad económica. Su desempeño contrastó con el retroceso de la industria, el comercio y otras ramas que incidieron negativamente en el resultado de agosto.

La minería mantuvo así su tendencia alcista en un mes en el que el indicador general registró su mayor caída en lo que va del año. Para Catamarca, el dato permite poner en perspectiva la evolución de una actividad que se ubicó entre los principales motores sectoriales del crecimiento interanual, aun cuando el conjunto de la economía nacional mostró señales de contracción.

El resto de los sectores con resultados positivos exhibió variaciones más moderadas. Los servicios sociales y de salud crecieron un 0,6%, mientras que las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler avanzaron un 0,4%.