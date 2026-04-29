El riesgo silencioso en los cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket después de retirar dinero

Imprimir el comprobante tras realizar una operación en un cajero automático es, para muchos usuarios, un gesto automático. Ese pequeño papel cumple una función concreta: registrar detalles de la transacción, como el saldo actualizado de la cuenta y referencias asociadas a la tarjeta utilizada. Sin embargo, lo que durante años fue considerado una práctica segura, hoy es observado con creciente preocupación por especialistas en seguridad financiera.

El problema no radica en la existencia del comprobante en sí, sino en el uso posterior que se le da. Es frecuente que, tras completar la operación, los usuarios descarten el ticket en cestos de basura ubicados dentro del banco o en las inmediaciones. Este comportamiento, aparentemente inofensivo, puede facilitar el acceso a datos sensibles por parte de terceros con intenciones delictivas.

Información sensible al alcance de desconocidos

Diversos especialistas en ciberseguridad advierten que los datos impresos en estos comprobantes pueden ser suficientes para llevar adelante maniobras fraudulentas. Entre los riesgos más destacados se encuentran:

Vaciamiento de cuentas bancarias

Intentos de suplantación de identidad

Acceso indebido a información financiera personal

El simple hecho de dejar un ticket en un lugar accesible puede convertirse en una oportunidad para delincuentes. Pero el riesgo no se limita al descarte irresponsable: incluso conservar estos comprobantes en lugares inseguros puede derivar en problemas si se extravían o caen en manos equivocadas.

Recomendaciones clave para reducir riesgos

Frente a este escenario, tanto entidades bancarias como organismos de seguridad financiera insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar la impresión del ticket siempre que sea posible

Destruir completamente el comprobante en caso de imprimirlo

Utilizar herramientas digitales para consultar movimientos

Realizar controles periódicos de la cuenta

Estas acciones, aunque simples, son fundamentales para reducir la exposición a posibles fraudes.

Lineamientos oficiales para un uso seguro

El Banco Central de la República Argentina establece pautas concretas para operar con seguridad en cajeros automáticos. Entre ellas, se incluyen:

No utilizar terminales que presenten anomalías en pantalla o configuración

Cambiar las claves de acceso de forma regular

No compartir información confidencial con terceros

Evitar aceptar ayuda de desconocidos, incluso si parecen confiables

Estas recomendaciones apuntan a reforzar la seguridad en el entorno físico del cajero, donde muchas veces se producen situaciones de vulnerabilidad.

La digitalización como aliada de la seguridad

El avance de la tecnología ha transformado la forma en que los usuarios interactúan con los servicios financieros. Hoy, muchas operaciones pueden realizarse a través de plataformas digitales, lo que reduce la necesidad de utilizar cajeros automáticos. Sin embargo, estos dispositivos siguen siendo esenciales, especialmente para quienes operan en efectivo o no utilizan con frecuencia el home banking.

En este contexto, la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral. No solo es importante cuidar las operaciones presenciales, sino también garantizar la protección en el entorno digital. Para ello, se recomienda:

Mantener actualizado el software de seguridad en dispositivos personales

Activar alertas de consumo para detectar movimientos inusuales

Memorizar las claves y evitar registrarlas en soportes físicos

Cambiar hábitos para proteger los datos

Uno de los aspectos más relevantes en la prevención de fraudes es el cambio de hábitos. Dejar de imprimir tickets y optar por medios digitales para consultar saldos y movimientos es una decisión sencilla que puede marcar una diferencia significativa.

Para quienes aún prefieren conservar los comprobantes como respaldo, la recomendación es clara: destruirlos de manera que la información no pueda ser reconstruida. Esto puede lograrse mediante:

Trituradores de papel

Desgarrado manual hasta volver ilegible el contenido

Estas prácticas, aunque básicas, resultan altamente efectivas para evitar el acceso no autorizado a datos bancarios.

Actuar ante cualquier irregularidad

Finalmente, ante cualquier situación sospechosa —como fallas en el funcionamiento del cajero o pedidos inusuales de información personal—, lo más recomendable es contactar de inmediato con la entidad bancaria. La rapidez en la respuesta puede ser determinante para prevenir daños mayores.

La seguridad financiera no depende únicamente de sistemas tecnológicos avanzados, sino también de las decisiones cotidianas de los usuarios. En ese sentido, repensar prácticas habituales como la impresión de tickets puede ser el primer paso hacia una mayor protección de los datos personales y los fondos.