Norte Grande: la Región del Litio y el CFI avanzan en un plan conjunto para potenciar la minería

En un escenario global donde la transición energética demanda recursos estratégicos de manera urgente, el norte argentino ha decidido dar un paso al frente con una visión de unidad regional. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo de la Mesa de la Región Minera del Litio, encuentro que culminó con la firma de un convenio de asistencia técnica de vital importancia entre las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esta alianza busca no solo fortalecer la institucionalidad del sector, sino también garantizar que el crecimiento productivo se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades locales y los proveedores de la región.

El acuerdo fue formalizado por los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes estuvieron acompañados por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. La rúbrica de este documento representa un compromiso hacia la minería sustentable y el desarrollo de una cadena de valor que integre el sistema científico-tecnológico con la industria extractiva, posicionando a estas tres provincias como los actores protagónicos de la agenda energética internacional.

Gobernanza y Sostenibilidad como Ejes Centrales

La esencia del convenio radica en la creación de esquemas de gobernanza robustos que permitan una planificación a largo plazo. Según lo estipulado en el acta acuerdo, se conformará un Equipo Técnico integrado por especialistas del CFI y referentes de la Región para definir una agenda específica. Este equipo tendrá la responsabilidad de ejecutar el Programa de Asistencia para la Minería Sustentable, una iniciativa que busca equilibrar la explotación del recurso con el cuidado del entorno natural.

Entre los puntos más destacados del acuerdo se encuentran:

Coordinación de estudios de impacto ambiental e hidrológico.

Identificación de obras de infraestructura estratégicas para la región.

Facilitación del acceso a financiamiento para proyectos de gran escala.

Promoción del crecimiento de los proveedores locales y PyMEs.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien ejerce la presidencia de la Mesa del Litio, fue enfático al señalar que el mundo observa con gran interés la capacidad de Argentina para proveer este mineral esencial. Para Sadir, el desafío es convertir este interés en inversiones que se reflejen en infraestructura necesaria, asegurando que el éxito del sector sea, ante todo, un éxito para la gente del norte.

Un frente común ante los desafíos globales

El tono del encuentro estuvo marcado por la cooperación en lugar de la competencia. Los mandatarios coincidieron en que el desarrollo del litio es una política de Estado que trasciende las gestiones de turno. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, destacó que la Mesa del Litio es un ejemplo de interacción eficiente entre las políticas públicas y el sector privado. Mencionó además que herramientas como el RIGI han aportado seguridad a los proyectos, pero advirtió que la aceleración de las inversiones depende críticamente de la capacidad de concretar obras de infraestructura que eviten la parálisis del proceso.

Por su parte, Gustavo Sáenz reforzó la idea de una región integrada, afirmando que Salta, Jujuy y Catamarca actúan como un solo equipo. La prioridad de su gestión, compartida por sus pares, es ofrecer seguridad jurídica y reglas de juego claras para consolidar la imagen de un país serio ante los inversores extranjeros. Sáenz subrayó que el fin último es la generación de trabajo y dignidad, siempre bajo el resguardo de la licencia social otorgada por las comunidades.

Financiamiento Internacional

La jornada no se limitó a la firma institucional, sino que incluyó un diálogo profundo con organismos internacionales de crédito y desarrollo. Participaron representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y la CEPAL. Esta presencia fue determinante para discutir los mecanismos de financiamiento necesarios para dotar de competitividad a la región a través de servicios y conectividad adecuados.

Un pilar fundamental mencionado durante las sesiones fue el Programa de Desarrollo de Proveedores del CFI. Esta herramienta vincula la asistencia técnica con la capacidad financiera para fortalecer a las PyMEs de la zona. Se recordaron hitos previos, como el estudio acumulativo de impacto ambiental en el Salar del Hombre Muerto, demostrando que la información técnica rigurosa es la base para la sostenibilidad y la aceptación social de la minería.

Ignacio Lamothe, desde el CFI, reafirmó que la minería es un sector estratégico para el país. La decisión de los gobernadores de avanzar regionalmente fue calificada por Lamothe como "inteligente", permitiendo mostrar el potencial de Argentina en el exterior de forma estratégica. Finalmente, se anunció que este modelo de gestión se replicará próximamente; el 17 de mayo, en la provincia de San Juan, se reunirá la Mesa del Cobre, consolidando así una política minera federal orientada a los minerales críticos del futuro.