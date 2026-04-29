Sin actualización: oficializaron el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de mayo

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos. La medida fue establecida a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y confirma la continuidad de este refuerzo económico sin actualización en su monto.

Con esta decisión, las jubilaciones mínimas durante mayo superarán los $463.000, al contemplar tanto el haber inicial como el bono adicional. Este cálculo incluye la actualización correspondiente al índice inflacionario de marzo, que fue del 3,4%, lo que impacta directamente en la recomposición de los ingresos previsionales.

Argumentos oficiales

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó la medida en los efectos negativos que tuvo la aplicación del Índice de Movilidad Jubilatoria establecido por la Ley N° 27.609, vigente desde marzo de 2021. Según el análisis oficial, esa fórmula no logró proteger adecuadamente a los jubilados frente al avance de la inflación.

El texto señala que el mecanismo presentaba "graves y serios inconvenientes", principalmente porque no contemplaba la variación de los precios y generaba un desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes previsionales.

En este marco, el Gobierno sostuvo que la normativa anterior implicó consecuencias perjudiciales para el conjunto de los beneficiarios, pero especialmente para aquellos de menores ingresos, lo que motivó la implementación de ayudas económicas previsionales en forma de bonos mensuales.

Evolución de los bonos desde 2024

El otorgamiento del bono de $70.000 se inscribe en una política que comenzó a aplicarse desde el inicio de la actual gestión. Desde la asunción del presidente Javier Milei, se dispusieron distintos refuerzos económicos para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

La secuencia de estos beneficios fue la siguiente:

En los primeros dos meses de 2024 se otorgaron bonos de $55.000 .

. A partir de marzo de 2024, el monto se actualizó a $70.000, cifra que se mantuvo sin modificaciones hasta la actualidad.

El decreto remarca que estas ayudas se implementaron de manera continua desde enero de 2024 hasta abril de 2026, inclusive, como parte de una estrategia para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Condiciones y características del bono

El documento oficial establece una serie de condiciones específicas para la percepción del bono correspondiente a mayo. Entre los aspectos más relevantes se destacan:

El beneficio debe encontrarse vigente en el mismo mes de la liquidación .

. El bono no será susceptible de descuentos .

. No será computable para ningún otro concepto .

. En el caso de pensiones con múltiples copartícipes, se considerará un único titular a los efectos del cobro.

Estas disposiciones buscan garantizar que el monto se perciba de manera directa y sin alteraciones, asegurando su impacto en el ingreso mensual de los beneficiarios.

Alcance del beneficio

El decreto también especifica el universo de personas alcanzadas por esta medida. El bono previsional de $70.000 será otorgado a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

a cargo de la ANSES. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Titulares de pensiones no contributivas , incluyendo: Pensiones por vejez. Pensiones por invalidez. Madres de siete hijos o más. Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables bajo la órbita de la ANSES.

, incluyendo:

Este alcance refuerza el carácter focalizado de la medida, orientada principalmente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Una política de compensación frente a la inflación

El otorgamiento del bono se presenta como una herramienta de compensación ante el impacto inflacionario sobre los haberes jubilatorios. En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que la decisión responde a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores, particularmente en un contexto en el que las fórmulas anteriores no lograron absorber las variaciones de precios.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que la continuidad de estos refuerzos resulta necesaria para mitigar los efectos acumulados de la inflación, al menos en el corto plazo.