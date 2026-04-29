Polémica: el Gobierno fustigó a un medio alemán que habló del consumo de carne de burro

Lo que comenzó como un hecho puntual en una carnicería de Chubut terminó escalando a un conflicto político con repercusión internacional. La venta de carne de burro para asado, que alcanzó los 500 kilos comercializados en apenas dos días, generó un fuerte debate en redes sociales y derivó en una dura respuesta del Gobierno nacional contra la cadena alemana DW, que abordó el tema en un informe audiovisual.

La controversia se originó cuando se difundió que un comercio de la Patagonia había ofrecido este producto inusual para el consumo argentino, despertando curiosidad y múltiples reacciones. La dueña del local sostuvo que la demanda superó las expectativas, lo que convirtió el caso en un fenómeno viral.

El enfoque del medio extranjero

A partir de este episodio, DW publicó un video en su cuenta de X en el que vinculó la experiencia con el contexto económico argentino, particularmente con el aumento del precio de la carne vacuna y la pérdida de poder adquisitivo.

El informe destacó que uno de los factores detrás del interés por la carne de burro es su precio, al señalar que "cuesta la mitad que la carne vacuna". En ese sentido, remarcó que el valor de la carne de vaca subió casi un 70% en el último año, duplicando el ritmo de la inflación.

Además, el medio subrayó el rol central del asado en la cultura nacional al afirmar que "define a la cultura gastronómica argentina", y planteó que la aparición de alternativas como la carne de burro podría estar asociada a los cambios en los precios. El informe también aportó datos concretos sobre valores de mercado:

Carne vacuna: $18.500 por kilo en promedio .

. Carne de burro: $7500 por kilo, en el caso de la carnicería de Chubut, bajo modalidad promocional.

Asimismo, DW explicó que la comercialización se realizó con un permiso provincial provisional, ya que la venta de carne de burro no cuenta con regulación a nivel nacional. El video incluyó imágenes de una degustación en una parrilla patagónica, donde se ofrecieron cortes como chorizo, matambre y vacío de burro.

Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna



Agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de... pic.twitter.com/ViE89vyCIr — DW Español (@dw_espanol) April 28, 2026

La reacción del Gobierno

La publicación generó una inmediata respuesta oficial. A través de la cuenta @RespOficial_Arg, el Gobierno cuestionó duramente el enfoque del medio alemán y lo acusó de intentar perjudicar la imagen del país.

En el mensaje, se afirmó que DW "amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina". Desde la administración nacional se buscó relativizar el episodio al señalar que se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad limitada de un producto ajeno a los hábitos y tradiciones gastronómicas del país.

Defensa del modelo económico y del consumo

La respuesta oficial no se limitó a cuestionar el informe, sino que incluyó una defensa explícita de la política económica impulsada por el presidente Javier Milei. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la inflación "se ha reducido drásticamente" y que la economía avanza en un proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación.

Para respaldar esa postura, se presentaron datos sobre el consumo y la producción de carnes:

El consumo per cápita total de carnes creció 3,85% en 2025 , alcanzando los 116,4 kg por habitante .

, alcanzando los . La producción porcina aumentó 15,7% en el primer trimestre de 2026.

En ese marco, el Ejecutivo reafirmó el lugar de la carne vacuna como un componente central de la identidad nacional, al definirla como un "pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva".

Un mensaje con tono ideológico

El tramo más controvertido de la respuesta oficial estuvo marcado por referencias ideológicas. En el comunicado, el Gobierno vinculó el tratamiento del tema con disputas globales y lanzó críticas hacia sectores del kirchnerismo.

En ese sentido, se afirmó que en un escenario alternativo "los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados", en alusión a debates internacionales sobre proteínas alternativas.

La comunicación concluyó con una mención directa a las llamadas "agendas globalistas", a las que se acusó de promover la sustitución de la carne tradicional por insectos, señalando que estas posiciones serían amplificadas por el medio alemán.