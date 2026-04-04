El salario rinde cada vez menos: cayó 17% el poder de compra medido en nafta y preocupa en Catamarca

El poder adquisitivo de los salarios volvió a deteriorarse con fuerza y el impacto también alcanza a Catamarca. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la capacidad de compra medida en litros de nafta cayó 17% entre febrero y marzo.

Durante marzo, el litro de nafta aumentó 21% en términos reales, impulsado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo. Este escenario llevó el valor del combustible a niveles similares a los registrados a mediados de 2021.

Actualmente, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en torno a los $2.000 a precios constantes, reflejando no sólo el shock reciente sino también un incremento significativo respecto de los valores observados en 2023.

El salto reciente tiene una explicación directa en el frente externo: la suba del crudo a partir del conflicto bélico impactó de lleno en los precios locales, en un mercado donde el valor final depende de múltiples factores, entre ellos el tipo de cambio, los costos de refinación y la carga impositiva.

Más allá del precio del combustible, el dato más sensible surge al medir el impacto sobre los ingresos. El poder adquisitivo del salario registrado en términos de nafta mostró una fuerte caída reciente, con una reducción del 17% entre febrero y marzo, en un contexto de ingresos prácticamente estancados.

Si se amplía la comparación, el deterioro resulta aún más profundo. En términos interanuales, la caída alcanza el 27%, mientras que frente a noviembre de 2023 el retroceso llega al 48%. Incluso respecto de 2018, el salario medido en litros de nafta registra una baja cercana al 18%.