El Tesoro logró un rollover del 98% en su primera licitación de 2026

a Secretaría de Finanzas anunció hoy los resultados de la primera licitación del 2026, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $10,06 billones y se adjudicaron $9,37 billones.

En lo que fue la primera licitación del año, la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía consiguió un rollover del 98%.

El Ministerio de Economía debió convalidar una fuerte suba en la tasa de interés. La exigencia de los bancos se da en una plaza ilíquida en la que desde hace varias semanas existe alta volatilidad en el tipo de interés.

Por otra parte, la cartera que dirige Luis Caputo debía recoger la mayor cantidad de pesos posibles debido a que la cuenta del Tesoro Nacional prácticamente había quedado en cero tras el pago del último viernes por US$4.200 millones.

Así, el rollover alcanzó al 98% del total de fondos que integraban la subasta.

Ofreció letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija.

Uno por uno, los instrumentos que emitió el Tesoro

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $2,85 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39% o tasa interna de retorno (TIREA) de 49,16%.

$2,85 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,39% o tasa interna de retorno (TIREA) de 49,16%. Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $2,96 billones a una TEM de 2,86% o TIREA de 40,19%.

$2,96 billones a una TEM de 2,86% o TIREA de 40,19%. Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,26 billones a una TEM de 2,51% o TIREA de 34,57%.

$0,26 billones a una TEM de 2,51% o TIREA de 34,57%. Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,38 billones a una TEM de 2,58% o TIREA de 35,75%.

$0,38 billones a una TEM de 2,58% o TIREA de 35,75%. Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026: $1,45 billones con un margen de 5,55%.

$1,45 billones con un margen de 5,55%. Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $0,95 billones a una TIREA de 6,92%.

$0,95 billones a una TIREA de 6,92%. Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026: $0,09 billones a una TIREA de 7,06%.

$0,09 billones a una TIREA de 7,06%. Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,08 billones a una TIREA de 7,18%.

$0,08 billones a una TIREA de 7,18%. Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,16 billones a una TIREA de 8,32%.

$0,16 billones a una TIREA de 8,32%. Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $0,19 billones a una TIREA de 9,23%.

$0,19 billones a una TIREA de 9,23%. Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2026: desierta.

"El resultado valida el diagnóstico previo: demanda defensiva, duración todavía relativamente corta, elevado interés por TAMAR y tasa fija corta, y un mercado que sigue priorizando liquidez y flexibilidad por sobre apuestas de más largo plazo, en un entorno donde las condiciones de liquidez se mantienen astringentes", señalaron desde PUENTE.