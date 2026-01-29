Elogio del Nobel de Economía: "Milei está barriendo con la corrupción excesiva"

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado recientemente en la Ciudad de Panamá, se convirtió en el escenario de un contundente respaldo académico hacia el rumbo económico de la República Argentina. La voz cantante fue la de Philippe Aghion, galardonado con el Premio Nobel de Economía 2025, quien durante su ponencia dedicó un análisis exhaustivo a las reformas estructurales y el cambio de paradigma institucional que atraviesa el país bajo la administración de Javier Milei.

Para comprender el peso de estas declaraciones, es necesario observar la trayectoria de su emisor. Philippe Aghion, nacido en París en 1956, es una de las mentes más brillantes de la economía contemporánea, formado en instituciones de élite francesas y en la Universidad de Harvard, habiendo volcado su conocimiento como profesor en el Collège de France, la London School of Economics y el INSEAD.

Su mayor contribución a la ciencia económica, y la razón por la cual fue distinguido con el Nobel, es el desarrollo del modelo schumpeteriano de crecimiento endógeno, trabajado en conjunto con Peter Howitt. Este marco teórico es fundamental para entender el progreso moderno, basándose en el concepto de destrucción creativa, que refiere al proceso de sustitución constante de empresas y tecnologías obsoletas por otras más eficientes. Su teoría explica cómo el crecimiento económico es impulsado por la innovación y cómo las políticas públicas y el entorno institucional influyen directamente en la prosperidad de los países, sentando las bases para políticas que promueven la competencia y la mejora institucional como motores del desarrollo sostenido.

Durante su exposición en el foro, Aghion abordó de forma directa el caso argentino y los retos que enfrenta el país para transformar su economía. El académico fue lapidario al describir el estado previo, sosteniendo que para la Argentina era necesario avanzar en la innovación institucional debido a que existía una corrupción excesiva y demasiada burocracia. En su análisis, el economista señaló que es imperativo eliminar estos obstáculos administrativos para crear un entorno donde sea rentable desarrollar nuevas compañías, ya sea para crecer por imitación o por innovación de frontera.

Aghion remarcó la importancia de adaptar las políticas a la realidad local, pero subrayó que reducir las trabas y fortalecer la competencia son condiciones mínimas para el progreso. Según su visión, el entorno institucional previo a la actual administración estaba vinculado con la falta de incentivos para emprender e innovar. El Nobel vinculó directamente las acciones del actual presidente argentino con la creación de un nuevo clima de negocios, afirmando que eso es lo que Milei está haciendo. Sostuvo que el mandatario llegó en un momento donde la corrupción desalentaba el emprendimiento y que actualmente se está gestando un escenario donde es más rentable innovar o desarrollar nuevas empresas, permitiendo que el país avance tanto en la adaptación de tecnologías extranjeras como en la generación de innovaciones propias.

La esperanza de superar la "trampa del ingreso medio"

La intervención de Aghion generó un profundo interés al situar el caso argentino como un ejemplo de la relación entre instituciones, incentivos y desarrollo. El Nobel planteó un concepto técnico de gran relevancia: la trampa del ingreso medio. Según el experto, este fenómeno ocurre cuando los intereses particulares colisionan con los gobiernos, derivando en una corrupción en lobby donde firmas coluden con el Estado para evitar que otros países ganen proyectos. Al respecto, el académico planteó su esperanza de que Argentina pueda escapar a esta trampa con la gestión de Milei, valorando que el nuevo presidente esté luchando contra la corrupción para crear espacio para el nuevo comercio.

Hacia el cierre de su presentación, el referente mundial insistió en que no importa el punto de partida, pues sin reformas contra la burocracia no hay condiciones para un crecimiento sostenido. Subrayó la necesidad de una macroeconomía estable, un entorno con buena competencia y regulación limitada como pilares fundamentales para el surgimiento de nuevas empresas. Philippe Aghion concluyó su ponencia en Panamá asegurando que la lucha contra la corrupción y la reducción de trámites innecesarios son condiciones previas para cualquier estrategia de crecimiento basada en la innovación, situando a la Argentina como una oportunidad para avanzar hacia un modelo económico más dinámico y competitivo.