Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en junio de 2026

Desde junio de 2026, las empleadas domésticas cuentan con una nueva escala salarial que actualiza tanto los montos por hora trabajada como los salarios mínimos mensuales. La modificación fue determinada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y forma parte de un esquema de incrementos acumulativos y escalonados que comenzó en abril y continuará vigente hasta julio.

La actualización alcanza a todas las categorías contempladas dentro del régimen de casas particulares, desde quienes realizan tareas generales de limpieza y mantenimiento hasta quienes cumplen funciones de supervisión o asistencia y cuidado de personas.

Además de los nuevos valores salariales, la medida incorpora cambios vinculados con las sumas no remunerativas acordadas previamente y actualiza el adicional por zona desfavorable, aspectos que modifican la estructura de los recibos de sueldo y el cálculo de distintos conceptos laborales.

Cuánto cuesta la hora de limpieza en junio

Dentro de las categorías existentes, la de tareas generales es la más numerosa y comprende actividades habituales como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento de hogares.

Para junio de 2026, los valores mínimos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tareas generales con retiro: $3.600,66 por hora.

$3.600,66 por hora. Tareas generales sin retiro: $3.862,18 por hora.

La actualización también alcanzó al resto de las categorías incluidas en el régimen.

En el caso de asistencia y cuidado de personas, que contempla el acompañamiento de niños, adultos mayores o personas con requerimientos específicos, los valores mínimos son:

Con retiro: $3.862,18 por hora.

Sin retiro: $4.295,26 por hora.

Para quienes realizan tareas específicas, que requieren conocimientos particulares como cocina especializada, la escala fijó los siguientes montos:

Con retiro: $4.083,26 por hora.

Sin retiro: $4.453,26 por hora.

La categoría de supervisores, que registra las remuneraciones más elevadas del sector, estableció:

Con retiro: $4.297,33 por hora.

Sin retiro: $4.683,64 por hora.

Por su parte, los caseros, que desarrollan tareas laborales y residen en el mismo lugar donde prestan servicios, tienen un valor mínimo de:

$3.862,18 por hora.

Los nuevos salarios mínimos mensuales

La resolución oficial también actualizó los salarios mínimos mensuales para quienes trabajan bajo modalidad mensualizada. Los montos establecidos para junio son los siguientes:

Tareas generales

Con retiro: $441.729,02.

Sin retiro: $488.326,19.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $488.326,19.

Sin retiro: $541.255,35.

Tareas específicas

Con retiro: $499.868,28.

Sin retiro: $553.536,65.

Supervisores

Con retiro: $536.080,78.

Sin retiro: $594.214,11.

Caseros

Salario mínimo mensual: $488.326,19.

La actualización establece así nuevos pisos salariales para cada categoría, diferenciando las tareas realizadas y las modalidades de contratación con retiro y sin retiro.

Cómo se aplican los aumentos acordados

La recomposición salarial definida para el sector fue estructurada mediante un mecanismo de aumentos acumulativos distribuidos a lo largo de cuatro meses consecutivos. El cronograma aprobado contempla:

Incremento del 1,8% en abril.

Incremento del 1,6% en mayo.

Incremento del 1,5% en junio.

Incremento del 1,4% en julio.

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, estos porcentajes se aplican sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría.

El acuerdo también introdujo modificaciones respecto de las sumas no remunerativas definidas anteriormente. En ese sentido, se dispuso que el 50% de los montos establecidos en marzo pasara a integrar el salario básico desde abril, mientras que el porcentaje restante se incorporará a partir de julio.

Los importes involucrados eran variables según la cantidad de horas trabajadas y comprendían valores de:

$20.000.

$11.500.

$8.000.

La incorporación de esos conceptos al salario básico modificó la estructura de los recibos de sueldo y tiene incidencia sobre aspectos vinculados a aportes y liquidaciones. Sin embargo, se aclaró que dicha integración no necesariamente implica un incremento adicional en el ingreso final de las trabajadoras.

El adicional por zona desfavorable

Otro de los cambios incluidos dentro de la actualización salarial corresponde al adicional por zona desfavorable. La normativa elevó ese porcentaje del 30% al 31%, cálculo que se aplica sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El beneficio alcanza a quienes desarrollan tareas laborales en las siguientes jurisdicciones:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de este esquema, las trabajadoras comprendidas en esas regiones perciben ingresos superiores a los mínimos generales vigentes para el resto del país.

El aguinaldo de junio y su forma de cálculo

Durante junio, el personal de casas particulares también percibirá la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado aguinaldo. Este beneficio corresponde tanto a quienes cobran un salario mensual como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral se encuentre debidamente registrada bajo el régimen vigente.

La legislación establece que la fecha límite para el pago es el 30 de junio.

En cuanto al cálculo, la normativa determina que el monto del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre previo.

Para aquellas trabajadoras que comenzaron su relación laboral después de enero o que no completaron los seis meses del período considerado, el pago se realiza de manera proporcional.

El mecanismo de cálculo contempla tomar el salario mensual más alto registrado durante el semestre, multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por doce.

De esta manera, junio llega con una actualización integral para el personal de casas particulares, que incluye nuevos valores por hora y por mes, modificaciones en la composición salarial, mejoras en el adicional por zona desfavorable y el pago del aguinaldo correspondiente al primer tramo del año.