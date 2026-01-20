En diciembre, llenar el changuito costó casi $900.000: ¿qué pasó en Catamarca?

Durante diciembre, las familias argentinas necesitaron cerca de $900.000 para cubrir una compra mensual básica de alimentos y bebidas, en un contexto de fuertes disparidades regionales y aumentos de precios que, en algunas provincias, superaron el promedio nacional. Así lo indica el último relevamiento de la consultora Analytica, que mide el costo del denominado "changuito" de supermercado en distintos puntos del país.

Según el informe, el valor de la canasta para una familia tipo —integrada por dos adultos y dos menores— registró incrementos mensuales que oscilaron entre el 2,6% y el 3,9%, dependiendo de la provincia. En ese escenario, Catamarca se ubicó entre los distritos con mayores subas, con un aumento del 3,1%, en línea con San Luis y por encima de otras jurisdicciones del NOA.

Las mayores variaciones se observaron en San Juan (3,9%), Salta (3,7%), el resto de la provincia de Buenos Aires (3,5%), Corrientes (3,3%), San Luis y Catamarca (3,1%), y Jujuy y La Rioja (3%). En contraste, Formosa fue la provincia con la menor suba mensual, con apenas 1,3%.

El estudio, denominado "Changuito Federal", busca reflejar una compra mensual representativa de sectores de clase media, realizada en los principales supermercados online del país. Para garantizar la comparación entre regiones, el relevamiento mantiene la misma selección de productos, marcas y tamaños de envase en todos los casos, lo que permite identificar con mayor precisión las diferencias de precios entre provincias.

La Patagonia, la región más cara del país

Como viene ocurriendo desde hace varios meses, la Patagonia volvió a posicionarse como la región con los changuitos más caros del país. Santa Cruz encabezó el ranking, con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

En el extremo opuesto, los valores más bajos se registraron en Formosa ($783.302), el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000). No obstante, el informe aclara que un changuito más barato no implica necesariamente un mayor poder adquisitivo.

En ese sentido, Analytica advierte que en regiones como el NEA, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso combinado de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —a pesar de los precios más elevados— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,6% de ese mismo ingreso. Esta diferencia se explica, en parte, por los niveles salariales más altos en el sur del país. "Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y como el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén", detalla el informe.

Los productos que más aumentaron

Dentro de la canasta, el rubro Carnes fue el que mostró los incrementos más significativos durante diciembre. En la mayoría de las provincias, los aumentos oscilaron entre el 10% y el 15%, consolidando una tendencia alcista que impacta de lleno en el gasto mensual de los hogares.

En el caso de la carne picada, las subas fueron algo más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, aunque en provincias como Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los incrementos alcanzaron cerca del 16%.

Las galletitas de agua, que en noviembre habían registrado bajas en varias jurisdicciones, mostraron en diciembre un aumento generalizado de entre 3% y 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue del 8%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las provincias, con bajas en CABA (-3,1%), Conurbano bonaerense (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior bonaerense (-0,8%), y una suba puntual en Chubut (+3,1%).

Finalmente, el informe subraya que la estructura tributaria provincial y los costos logísticos continúan siendo factores clave en la dispersión de precios, profundizando las diferencias regionales en el costo de vida.