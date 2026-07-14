En junio, una familia necesitó más de $1.531.000 para no ser pobre

Junto con el informe correspondiente a la inflación de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los valores actualizados de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país.

De acuerdo con el organismo estadístico, la Canasta Básica Total registró en junio un incremento mensual del 2,2%, porcentaje que se ubicó por encima de la inflación general del mes, la cual fue del 1,9%.

Como consecuencia de esa actualización, una familia tipo de cuatro integrantes, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó contar con $1.531.472,91 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza durante el sexto mes del año.

La evolución de la Canasta Básica Total

El informe oficial señala que la Canasta Básica Total acumuló un incremento del 17% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación registrada durante los últimos doce meses alcanzó el 35,7%.

El aumento mensual del 2,2% superó el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio, cuyo resultado fue del 1,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el mismo organismo. La CBT constituye el indicador utilizado para establecer el umbral de pobreza, ya que contempla el conjunto de bienes y servicios considerados necesarios para un hogar.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual https://t.co/Syqdh2nFFq pic.twitter.com/0l9YyWBAoz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026

La Canasta Básica Alimentaria y la línea de indigencia

El relevamiento difundido por el INDEC también incluyó la actualización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia.

Durante junio, este indicador registró una suba del 1,3%, porcentaje que quedó por debajo de la inflación general del mes y que, según el informe, se ubicó en línea con el comportamiento del rubro Alimentos. En consecuencia, un hogar integrado por cuatro personas necesitó $689.852,67 para cubrir exclusivamente las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

La evolución acumulada de la Canasta Básica Alimentaria mostró un incremento del 17% durante los primeros seis meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,3%.

Los ingresos necesarios para no ser pobre

El INDEC también precisó cuánto debieron percibir distintos tipos de hogares para ubicarse por encima de la línea de pobreza durante junio de 2026. Los valores informados fueron los siguientes:

Una persona: necesitó ingresos de $495.622,30 .

necesitó ingresos de . Un hogar de tres integrantes , compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, requirió $1.219.230,86 .

, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, requirió . Una familia de cuatro integrantes , integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de seis años y una hija de ocho años, necesitó $1.531.472,91 .

, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de seis años y una hija de ocho años, necesitó . Un hogar de cinco personas, conformado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, requirió $1.610.772,48.

Estos valores corresponden a los ingresos mínimos necesarios para superar el umbral de pobreza establecido por la Canasta Básica Total.

Los ingresos requeridos para superar la línea de indigencia

El organismo estadístico también difundió los montos correspondientes a la Canasta Básica Alimentaria, utilizada para medir la línea de indigencia.

Los ingresos mínimos necesarios durante junio fueron:

Una persona: $223.253,29 .

. Una familia de tres integrantes: $549.203,09 .

. Un hogar de cuatro personas: $689.852,67 .

. Una familia de cinco integrantes: $725.573,19.

Estos valores representan el ingreso necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas de cada tipo de hogar, de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.

Los principales indicadores difundidos por el INDEC

El informe oficial correspondiente a junio dejó los siguientes datos:

Canasta Básica Total (CBT):

Aumento mensual: 2,2%.

2,2%. Incremento acumulado en el primer semestre: 17%.

17%. Variación interanual: 35,7%.

35,7%. Ingreso necesario para una familia tipo de cuatro integrantes: $1.531.472,91.

Canasta Básica Alimentaria (CBA):

Aumento mensual: 1,3%.

1,3%. Incremento acumulado en el primer semestre: 17%.

17%. Variación interanual: 36,3%.

36,3%. Ingreso necesario para una familia tipo de cuatro integrantes: $689.852,67.

Ingresos mínimos para no ser pobre:

Una persona: $495.622,30.

$495.622,30. Hogar de tres integrantes: $1.219.230,86.

$1.219.230,86. Familia de cuatro integrantes: $1.531.472,91.

$1.531.472,91. Hogar de cinco integrantes: $1.610.772,48.

Ingresos mínimos para no ser indigente:

Una persona: $223.253,29.

$223.253,29. Familia de tres integrantes: $549.203,09.

$549.203,09. Hogar de cuatro integrantes: $689.852,67.

$689.852,67. Familia de cinco integrantes: $725.573,19.

Los datos difundidos por el INDEC corresponden a junio de 2026 y establecen los valores oficiales utilizados para determinar las líneas de pobreza e indigencia en el país, a partir de la evolución mensual de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria.