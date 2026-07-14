La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio fue del 1,9%, de acuerdo con el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 16,8% en los primeros seis meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato oficial reflejó además una nueva desaceleración del ritmo de aumento de los precios, ya que el índice mensual retrocedió 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando la inflación había alcanzado el 2,1%.

De esta manera, el indicador registró el nivel mensual más bajo desde agosto de 2025, en línea con las estimaciones que venían realizando tanto el Gobierno como distintas consultoras privadas.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026

Los principales números del informe oficial

El reporte elaborado por el INDEC presentó los principales indicadores correspondientes al comportamiento de los precios durante junio. La división con mayor incremento durante junio fue Recreación y cultura, que avanzó 4,2%, impulsada principalmente por el aumento en los paquetes turísticos.

En segundo lugar, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,3%, producto de los incrementos en electricidad y alquileres. Les siguieron Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%). Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,3% y fue la división con mayor incidencia en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, impulsada por las subas en verduras y panificados.

En el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, en cambio, el mayor impacto sobre el índice general provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en electricidad, alquileres y, según la región, expensas y gas en garrafa.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%) https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/Nzsli1VGqV — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026

Los precios estacionales volvieron a liderar las subas

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con un alza de 3,4%, explicada principalmente por los aumentos en verduras y en los servicios turísticos, parcialmente compensados por la baja en las frutas.

Los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en electricidad y transporte público. En tanto, el IPC Núcleo -que excluye los componentes estacionales y regulados-, avanzó 1,6%, con incrementos vinculados a pan y cereales, productos medicinales y alquileres.

El menor registro mensual desde agosto de 2025

El informe oficial destacó que el 1,9% registrado en junio constituye el nivel más bajo observado desde agosto de 2025.

Según el relevamiento difundido por el organismo, este resultado se produjo luego de que en mayo el IPC marcara un incremento del 2,1%, por lo que la reducción de 0,2 puntos porcentuales consolidó la tendencia descendente que venía registrando el indicador.

Además, el documento señaló que el proceso de desaceleración inflacionaria comenzó en abril y continuó durante los meses posteriores, reflejándose en una disminución progresiva de la variación mensual del índice.

En ese contexto, las expectativas para junio estaban centradas en la posibilidad de que la inflación mensual descendiera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025, escenario que finalmente quedó reflejado en el dato oficial publicado por el organismo.

La reacción del ministro Luis Caputo

Tras conocerse las cifras difundidas por el INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó distintos aspectos del informe.

El funcionario sostuvo que el dato correspondiente a junio representó "la variación del nivel general más baja desde agosto de 2025". Asimismo, afirmó que "la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado", al referirse a otro de los indicadores contemplados en el análisis de la evolución de los precios.

LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%



✅ En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual.

La inflación núcleo fue de 1,6% mensual

✅ La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en... — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

Caputo también hizo referencia al comportamiento registrado por algunas divisiones específicas del índice.

En ese sentido, indicó que Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una variación mensual de 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró un incremento de 0,4%.

Sobre este último rubro, el ministro señaló además que "esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual". Durante su publicación, el titular del Ministerio de Economía también destacó el comportamiento de la media móvil de tres meses.

Según expresó, "la media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación".