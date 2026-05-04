El dólar oficial avanzó luego de tres jornadas a la baja: a cuánto cerró este lunes

En la primera rueda de mayo, correspondiente al lunes 4, el dólar oficial mostró una leve pero significativa recuperación en su cotización. En el Banco Nación, la divisa estadounidense cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, lo que representó un incremento del 0,73% respecto de la jornada previa.

Este movimiento marca un inicio de mes con tono alcista para el tipo de cambio oficial, en una dinámica que se presenta como una recomposición tras jornadas previas de estabilidad relativa. La suba, aunque moderada, adquiere relevancia por tratarse del primer registro semanal y mensual, lo que suele ser interpretado como un indicador del pulso inicial del mercado cambiario.

El dólar tarjeta acompaña la tendencia

En línea con el comportamiento del oficial, el dólar tarjeta también evidenció un ajuste al alza. En este caso, el incremento fue del 0,71%, llevando su cotización de venta a $1.852,50.

Este tipo de cambio, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, replica en gran medida las variaciones del oficial, aunque con la carga impositiva correspondiente. Su evolución resulta clave para medir el impacto directo en el consumo internacional y en plataformas digitales que operan en moneda extranjera.

El blue avanza con mayor moderación

Por su parte, el dólar blue registró una suba más acotada, del 0,36% tanto en la punta compradora como vendedora. De esta manera, cerró la jornada en:

Compra: $1.385

Venta: $1.405

El comportamiento del mercado informal mostró una reacción más contenida frente al movimiento del oficial, manteniéndose dentro de márgenes relativamente estrechos. Esta diferencia en la intensidad de la suba sugiere una menor presión en el circuito paralelo durante esta jornada específica.

Estabilidad en los dólares financieros

A diferencia de las otras cotizaciones, los dólares financieros no presentaron variaciones en la jornada del lunes. Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación (CCL) se mantuvieron sin cambios, consolidando una pausa en su dinámica reciente.

Los valores de cierre fueron los siguientes:

Dólar MEP: Compra: $1.437,50 Venta: $1.448,50

Dólar contado con liquidación (CCL): Compra: $1.492,90 Venta: $1.494,10



La estabilidad en estos segmentos del mercado puede interpretarse como una señal de equilibrio momentáneo en las operaciones bursátiles vinculadas al dólar, sin presiones inmediatas que impulsen ajustes en las cotizaciones.

Panorama general: subas selectivas y señales mixtas

El inicio de mayo dejó un escenario cambiario con movimientos heterogéneos:

Subas en el dólar oficial (+0,73%)

(+0,73%) Incremento en el dólar tarjeta (+0,71%)

(+0,71%) Avance moderado del dólar blue (+0,36%)

(+0,36%) Sin cambios en el MEP y el CCL

Este comportamiento mixto refleja una jornada donde los distintos segmentos del mercado respondieron de manera diferenciada, sin una tendencia uniforme.

La leve recuperación del oficial y sus derivados contrasta con la quietud de los financieros, configurando un mapa cambiario donde coexisten ajustes graduales y zonas de estabilidad.

Cotizaciones completas del lunes 4 de mayo

Para una visión integral, estos fueron los valores de cierre de cada tipo de cambio: